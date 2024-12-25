للمرأة الحامل: 5 نصائح للشهر التاسع

تبدأ المرأة الحامل خلال الشهر التاسع من الحمل في الاستعداد لاستقبال الجنين بعد ما يُقارب 40 أسبوعاً من الانتظار.

ويوصي الأطباء في هذه الفترة الحامل بالاستمرار في الاهتمام بتغذيتها؛ إذ يقوم الطفل في هذه المرحلة بتجميع طبقة من الدهون الجيدة، كما أن الجهاز التنفسي والدماغ مازالا في تطور وبحاجة للمغذيات، وتكون التغذية في هذا الشهر مشابهة للأشهر السابقة، إلا أنه قد تحتاج كميات أكبر من الطعام من الأشهر السابقة لمواكبة حاجات الجنين.

وقدم خبراء مجموعة من النصائح للأم خاصة في الشهر التاسع لضمان ولادة آمنة وطفل بصحة جيدة، من بينها:



الراحة والنوم الكافي

الحرص على النوم لفترات كافية والراحة التامة لتقوية الجسم استعداداً للولادة.

مراقبة حركات الجنين

متابعة حركات الجنين بانتظام. عند الشعور بتغيرات ملحوظة في الحركة، مع استشارة الطبيب.

زيارة الطبيب بشكلٍ دوريّ

يجب الحرص على الالتزام بزيارة الطبيب بحسب المواعيد المحدّدة خلال الشهر التاسع، وفي العادة يُقرر الطبيب زيارته مرة في الأسبوع.

ممارسة التمارين الرياضيّة

يُنصح بممارسة التمارين الرياضيّة طول فترة الحمل، ومن الضروري استشارة الطبيب حول التمارين الرياضيّة المناسبة لا سيّما خلال الشهر التاسع من الحمل.

التغذية المتوازنة

تناول وجبات غذائية غنية بالبروتين، الكالسيوم، والفواكه والخضراوات لدعم صحتك وصحة طفلك.