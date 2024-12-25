6 أطعمة لتعزيز نمو الشعر

قد يفقد الشعر حيويته وورنقه بسبب نقص العناصر الغذائية الأساسية للشعر. يتكون الشعر من بروتين يسمى الكيراتين، والذي يصنعه جسمك من الأحماض الأمينية التي يوفرها نظامك الغذائي. لسنا بحاجة إلى أن نكون خبراء لنعلم أن تناول السكريات لن يفيد شعرنا. إحصلي على شعر أطول وأقوى وأكثر لمعانًا من خلال تضمين 6 أطعمة في نظامك الغذائي.

السلمون

من المهم أن يكون لديك ما يكفي من البروتين للحفاظ على شعر قوي وصحي. تحتوي الأسماك على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنيةK التي تعزز اللمعان وترطب فروة الرأس وبصيلات الشعر ويمكن أن تمنع تساقط الشعر. يمكن لأولئك الذين لا يفضلون سمك السلمون اختيار الأسماك الدهنية الأخرى، مثل الماكريل أو السلمون المرقط أو الرنجة.

البروكلي

ليس من المستغرب أن تظهر الخضار في هذه القائمة نظرًا لسمعتها الكبيرة في الحافظ على شعر صحي. البروكلي هو أحد تلك الخضروات الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الشعر، مثل الكالسيوم والزنك والحديد. وكلها تساهم في تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته.

الشوكولاته الداكنة

سيُسعد مدمنو الشوكولاتة عندما يسمعون أنها مفيدة لصحة الشعر. يقول خبراء العناية بالشعر، إن الشوكولاتة الداكنة غنية بالمعادن مثل الحديد. ينقل الحديد الأكسجين عبر خلايا الدم الحمراء في الجسم، والتي تعد جزءًا أساسيًا من نمو الشعر. لذا، تناولي مربع واحد يومياً من الشوكولاتة الداكنة 70 في المئة على الأقل، وتجنبي أنواع الشوكولاتة الداكنة المغطاة بالكراميل أو النوجا أالشوكولاتة البيضاء والحليب.

البطاطا الحلوة

قد ترغبين باستبدال خبز التوست بالبطاطا الحلوة، بالنظر إلى أهمية البطاطا الحلوة الغنية بالبيتا كاروتين ودورها في تسريع نمو الشعر. يعتبر البيتا كاروتين مصدرًا رائعًا للفيتامين E، الذي يساعد في تكثيف الشعر وزيادة لمعانه.

البيض

إن اللاتي يتناولن البيض على الإفطار يغذين شعرهنّ. إن هذا المكون هو أحد الأطعمة "اليومية" الرائعة لتعزيز نمو الشعر، إذ يحتوي على الزنك والبيوتين والكبريت، والتي لها تأثير كبير على الشعر. فهي تعزز صحة البصيلات وتقاوم نقص البروتين. كما أن البيوتين الموجود في البيض ضروري في إنتاج الكيراتين اللازم لصحة الشعر والأظافر. إذا لم تكوني من عاشقات البيض بمفرده، تناولي البيض في العجة أو الفريتاتا.

بذور عباد الشمس

تناولي المزيد من بذور عباد الشمس للحصول على شعر صحي. هذه البذور غنية بالفيتامين E، الذي يحمي فروة رأسك من أضرار الجذور الحرة. فهي تحتوي على 10 ملليجرامات من الفيتامين E لكل حصة منها. وجدت إحدى الدراسات أن تناول بذور عباد الشمس قد يزيد من نمو الشعر بنسبة تصل إلى 34.5 في المائة في ثمانية أشهر.