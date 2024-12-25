هل يؤثر مرض السكر على الأعصاب والعظام؟

مرض السكري يؤثر على العديد من جوانب صحة الجسم، بما في ذلك الأعصاب والعظام، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل إلى مجموعة من المضاعفات العصبية والعظمية التي يجب الانتباه إليها جيدًا.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "الكونسلتو" تأثير مرض السكري على الأعصاب والعظام، وفقًا لموقع "Mayo Clinic".

تأثير مرض السكري على الأعصاب

يمكن أن تسبب الإصابة بمرض السكري في ظهور بعض المشكلات الصحية على صحة الأعصاب، حيث تتضح في:

1- الاعتلال العصبي المحيطي

تبدأ أعراض الاعتلال العصبي المحيطي، في التنميل، أو الوخز، أو ألم، أو ضعف في اليدين والقدمين، وذلك بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم؛ مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الأعصاب، ومن ثم يسبب نقص التغذية والأكسجين للأعصاب.

2- الاعتلال العصبي الذاتي

تظهر أعراض الاعتلال العصبي الذاتي، عدة مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الإسهال، مشاكل في التبول، انخفاض ضغط الدم، تسارع أو تباطؤ ضربات القلب، والتعرق الزائد؛ ويرجع ذلك لتأثير السكر المرتفع على الأعصاب التي تتحكم في الأعضاء الداخلية، مما يؤدي إلى اختلال وظيفتها.

3- الاعتلال العصبي القحفي

تبدأ أعراض الاعتلال العصبي القحفي بضعف أو شلل في عضلات الوجه أو العينين، بسبب تلف الأعصاب القحفية، وهي الأعصاب التي تنشأ من الدماغ.

تأثير مرض السكري على العظام والمفاصل

مرض السكر من أكثر الأمراض التي تؤثر على صحة العظام بشكل كبيرحيث تتسبب في:

1- هشاشة العظام

يمكن أن يعاني مرضى السكري من ظهور بعض الأعراض المزعجة مثل ضعف العظام وزيادة خطر الكسور، حيث إن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكثافة العظمية، مما يجعل العظام أضعف وأكثر عرضة للكسور.

2- التهاب المفاصل السكري

عادة ما يعاني مرضى السكري من ألم وتورم في المفاصل، وخاصة في اليدين والأصابع، وذلك بسبب ارتفاع مستويات السكر، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة الضامة حول المفاصل، وبالتالي الإصابة ببعض الالتهابات وآلالم.

3- تصلب المفاصل

أوضحت نتائج بعض الدراسات أن مرضى السكري قد تظهر عليهم بعض الأعراض التي تؤكد وجود مشكلة في العظام أو المفاصل مثل تصلب في المفاصل، مما يجعل من الصعب تحريكها بشكل طبيعي، وذلك بسبب تراكم الجلوكوز في الأنسجة الضامة الذي يؤدي إلى تصلبها وفقدان مرونتها.

4- متلازمة اليد المتجمدة (الكتف المتجمد)

تبدأ الأعراض بألم وتصلب في الكتف، مما يجعل من الصعب تحريكه، وذلك بسبب التهاب وتصلب في الأنسجة المحيطة بالمفصل الكتفي.

طرق للوقاية من الإصابة بمرض السكري

- مراقبة مستويات السكر في الدم، للوقاية من مضاعفات السكري.

- تناول نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين D لتعزيز صحة العظام.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لتحسين الدورة الدموية وتقوية العظام.

- إجراء كافة الفحوصات بشكل منتظم للأعصاب والعظام بهدف الكشف المبكر عن أي مشاكل.

- استشارة الطبيب المختص بانتظام واستخدام الأدوية الموصوفة للتحكم في مستويات السكر في الدم وإدارة أي مضاعفات.