سرطان الكلى ... أسبابه وأعراضه

كشفت دراسة جديدة لمركز استعلامات السرطان التابع للمركز الألماني لأبحاث السرطان، عن أسباب سرطان الكلى، والأعراض المرافقة له.

ووفقا للدراسة الجديدة، فإن سرطان الكلى هو ورم خبيث يصيب أنسجة الكلى المختلفة.

وأكد المركز أن أسباب سرطان الكلى وعوامل الخطورة المؤدية إليه تكمن في ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة، إلى جانب العامل الوراثي.

وبحسب المركز الألماني لأبحاث السرطان، فإن الأسباب تشمل أيضا التعرض لمواد خطيرة مثل الأسبستوس والكادميوم ومذيبات التنظيف الكيميائي، كما يرتفع خطر الإصابة بسرطان الكلى بعد الخضوع لجراحة زرع الكلى.

وكشف العلماء في دراستهم الجديدة عن الأعراض المرافقة للإصابة بسرطان الكلى، ونذكر منها الآتي:

- الشعور بألم في منطقة الكلى.

- التعرق الليلي.

- الحمى.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- فقر الدم.

- مشاكل الأمعاء.

- الشعور بالتعب والإنهاك باستمرار.

وأشارت الدراسة إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أيضا أن يحدث تحسس، إذا كان حجم الورم على الكلية كبيرا نسبيا.