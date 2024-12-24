«والاس» و«غروميت» يعودان إلى الشاشة مجدداً

تعود شخصيتا معجون اللعب البريطانيتان الشهيرتان (والاس) و(غروميت) إلى الشاشة الكبيرة، بفيلم روائي طويل بمناسبة أعياد الميلاد، هو الأول منذ 20 عاماً، مصوَّر بتقنية إيقاف الحركة أو «ستوب موشن»، من دون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

وسيتابع الجمهور البريطاني حصرياً عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فيلم «والاس آند غروميت: فنجنس موست فول»، مساء غد، قبل بثه في سائر أنحاء العالم على «نتفليكس» اعتباراً من الثالث من يناير المقبل.

ولم يتغير شيء بالنسبة للثنائي المحبب لدى عشاق سينما الرسوم المتحركة، ففي غرفة المعيشة البريطانية الطابع، في منزلهما المبني من الطوب، يعيش (والاس) المخترع غريب الأطوار، وكلبه (غروميت)، حياة هانئة مع طبق الجبن واستراحة الشاي، لكن هذه الحياة اليومية المنظمة تنقلب رأساً على عقب، بسبب اختراع (والاس) لـ(نوربوت) وهو روبوت «ذكي» يمكنه فعل كل شيء.

ويقول مبتكر شخصيتَي (والاس) و(غروميت)، المخرج نك بارك، لـ«وكالة فرانس برس»، إن «(نوربوت) أفضل اختراع لـ(والاس) على الإطلاق»، وأعاد المخرج الحائز جوائز أوسكار تسليط الضوء على إحدى تقنيات السينما القديمة، تعرف بـ«ستوب موشن»، أو التصوير إطاراً بإطار.