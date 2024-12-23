توقيف معلم مدرسة ألصق رأس طفل على مقعد لمدة ساعة تقريباً

قالت السلطات إن مدرسًا في مقاطعة باسايك اعتُقل يوم الأربعاء الماضي بعد أن كشف تحقيق أنه قام بإلصاق رأس طالب يبلغ من العمر 9 سنوات بمقعده لمدة ساعة تقريبًا بينما فشل مساعد المعلم في التدخل لمصلحة الطالب.

واتهم المعلم تود جيه لويس، 57 عامًا، بتعريض طفل للخطر من الدرجة الثانية بسبب حادثة زُعم أنها وقعت في 30 أكتوبر في فصل دراسي في مدرسة لينوكس الابتدائية في بومبتون ليكس. وتظهر سجلات المحكمة أن مساعدة المعلم، وهي امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا تعيش في بومبتون ليكس، قد تم استدعاؤها بتهمة القسوة من الدرجة الرابعة وإهمال الأطفال.

وقالت الشرطة إنها تلقت شكوى في أكتوبر تفيد بأن لويس وضع شريطًا لاصقًا حول مؤخرة رقبة الطالب وثبته على مقعده لمدة 40-50 دقيقة تقريبًا.

وقالت كاميليا إم فالديز، مدعية مقاطعة باسايك، في بيان، إن مساعدة المعلم كانت موجودة في الفصل الدراسي طوال الوقت ولم تنجح في وقف الإساءة.

وأضافت فالديز وفقا لموقع "إن جي كوم" إن لويس مثل أمام المحكمة يوم الخميس وأُطلق سراحه تحت المراقبة قبل المحاكمة، مع شروط إطلاق سراح خاصة تمنعه ​​من الاتصال بالقاصرين، بما في ذلك الضحية.

وقال مسؤولون بالمدرسة إن المعلم والمساعدة تم وضعهما في إجازة إدارية في انتظار نتيجة إجراءات المحكمة.