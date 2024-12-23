«دبي للصحافة» يصقل مهارات صُنّاع المحتوى الاقتصادي

اختتم نادي دبي للصحافة الأسبوع الأول من «صُنّاع المحتوى الاقتصادي»، الذي ينظم بدعم من وزارة الاقتصاد في مقر نادي دبي للصحافة، بحضور مجموعة من المتخصصين في صناعة المحتوى المعني بالموضوعات الاقتصادية، إذ تضمّن سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي قدمتها نخبة من المحاضرين من الخبراء والإعلاميين ومسؤولي الشركات الإعلامية الرائدة في هذا المجال.

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا، إن «النادي واصل منذ تأسيسه تقديم المبادرات الهادفة لدفع مسيرة التميز الإعلامي، ومع ظهور القوالب الإعلامية الجديدة في ضوء التطور التقني الهائل الذي بدّل العديد من المعايير المهنية وأحدث ثورة في مجال المحتوى، حرص على أن يكون مواكباً لتلك المتغيرات ومسهماً في تعزيز قدرة الإعلاميين على الإلمام بعناصر التميز الإعلامي في عالم تشكل ملامحه التكنولوجيا، إذ بات المحتوى الرقمي هو سيد الموقف، والمساحة الأكثر جذباً للجمهور على كل المستويات».

وأكدت أن إطلاق النادي برنامج «صُنّاع محتوى دبي» جاء سعياً لتمكين المبدعين من صُنّاع المحتوى من الإلمام بكل عناصر ومتطلبات التميز والنجاح والانتشار، من خلال الاهتمام بإنتاج محتوى نافع وهادف وبنّاء، منوهةً بالتعاون النموذجي من قبل وزارة الاقتصاد في إطلاق النسخة الأولى من البرنامج التي ركزت بصفة حصرية على «المحتوى الاقتصادي»، لما لهذا المجال من أهمية خاصة لدبي. واعتبرت أن تدريب صناع المحتوى ليس مجرد خيار، بل استثمار في مستقبل الإعلام الاقتصادي، إذ يعزز من قدرة المجتمعات على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.

من جهتها، أشارت أخصائي تطوير البرامج الإعلامية بنادي دبي للصحافة، محفوظة عبدالله، إلى أن البرنامج التدريبي يسهم في صقل مهارات صناع المحتوى في ما يتعلق بالتخصص المعرفي بإتاحة الفرصة لفهم أحدث التطورات الاقتصادية، وتحليل البيانات المالية، وتقديم تفسيرات دقيقة للمفاهيم الاقتصادية التي قد تبدو معقدة، كذلك يساعد التدريب على توظيف أدوات وتقنيات متقدمة لجعل المحتوى أكثر تفاعلية وإبداعاً، بما يزيد من جذب الجمهور، ويسهّل استيعاب الرسائل الرئيسة بما يسهم في بناء الثقة بين صناع المحتوى والجمهور.

وشملت أجندة الأسبوع الأول من برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي، جلسة بعنوان «إدارة الاقتصاد.. الأساطير والحقائق وكل ما بينهما»، وجاءت بالتعاون مع منصة «أرقام»، وتحدث خلالها مدير تطوير المحتوى في أكاديمية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، ماهر الشميطلي.

وحضر المشاركون في برنامج «صُنّاع المحتوى الاقتصادي» جلسة بعنوان «تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى المرئي»، بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، وتحدث خلالها الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الدكتور محمد عبدالظاهر.

وتضمنت الجلسات التدريبية جلسة بعنوان «مبادئ الاقتصاد الأساسية»، وعُقدت بالتعاون مع جامعة موردوخ في دبي، واستعرضت خلالها الدكتورة رانيا عيتاني جملة من أهم المفاهيم الاقتصادية.

وحضر المشاركون في برنامج «صُنّاع المحتوى الاقتصادي» جلسة بعنوان «استراتيجيات ورؤى المؤثرين.. من الترندات الشائعة إلى تحليل المحتوى الاقتصادي»، بالتعاون مع منصة «بلنكس»، وتحدث خلالها سامي الطبشوري، رئيس الاستراتيجية في «بلنكس».

وقدّم الخبير الإعلامي وصانع المحتوى محمد زمزمي، جلسة جاءت بعنوان «من الأرقام إلى التأثير».

واختتم الأسبوع الأول بجلسة بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، تحدث فيها المنتج ومقدم البرامج مروان الحل، وجاءت تحت عنوان «استكشاف التحولات الاقتصادية العالمية».