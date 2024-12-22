«شتا حتا» تحت ضوء النجوم

تحت ضوء النجوم، وبين الطبيعة الخلابة، والتشكيلات المبهرة التي تنير الجبال ليلاً.. المتعة حاضرة نهاراً وليلاً في المدينة الجميلة التي ترحّب بزوارها خلال «شتا حتا»، حيث المهرجانات التي أعدت باقات من الفعاليات الشيقة والمفاجآت، لتصحب الضيوف وأهل المكان إلى كنوز هذه المنطقة التي تحفل بالكثير والكثير: بحيرات في حضن الجبال، ورحلات بقوارب الكاياك، ومعالم بكر، ووجهات توفر تجارب ضيافة فاخرة، وأنشطة تنشر المغامرة والمرح، ومناظر تبعث على الراحة والهدوء والاسترخاء، وتستحق المشاهدة مرات ومرات.