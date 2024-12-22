44 ألف زائر لمهرجان الظفرة للكتاب

نجحت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للكتاب، التي نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية في حديقة مدينة زايد العامة، في استقطاب أكثر من 44 ألف زائر.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «واصل مهرجان الظفرة للكتاب نجاحه في دعم حركة النشر المحلية، وتوفير أجواء داعمة للقراءة، وتعزيز حضور اللغة العربية عبر تجلياتها المختلفة في الفنون والعلوم».

وأضاف: «سعدنا بهذا الإقبال الكبير من الجمهور الذي تفاعل مع البرامج، والفعاليات، وهذا التجاوب المجتمعي، يؤكد نجاح العمل القائم على التعريف بالتراث الغني للظفرة، والاهتمام باستقطاب المواهب والإبداعات الفنية، والثقافية، والتراثية، والتركيز على الشباب والناشئة، وتمكينهم عبر إتاحة الفرص أمامهم لعرض مشاريعهم ضمن بيئة ثقافية اجتماعية توفر لهم جميع سبل الدعم، وهو محور مهم ضمن استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية التي في صميمها تعزز الصناعات الإبداعية المرتبطة باللغة، لاسيما في مجالات الفنون والذكاء الاصطناعي وحركة النشر والصناعات الإبداعية في اللغة العربية».

وعلى مدار سبعة أيام استعرض المهرجان، الذي رفع شعار «يسقي الظفرة ويرويها» واختتم فعالياته أخيراً، 50 ألف عنوان من إصدارات 100 دار نشر محلية وعربية، وقدّم لجمهور منطقة الظفرة 200 فعالية ثقافية وفنية وموسيقية وترفيهية، استهدفت الكبار والصغار، ونقلتهم إلى أجواء كرنفالية حافلة، قادتها فرق استعراضية متجولة.