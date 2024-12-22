أسبوع حافل بالمغامرة والاستكشاف بين متاحف الشارقة

دعت هيئة الشارقة للمتاحف زوارها للاستعداد لأسبوع حافل بالمغامرة والمرح في فعالية «لمّه» الشتوية، في متحف الشارقة للآثار، إذ سيشارك 16 متحفاً في الإمارة لتقديم تجربة لا تُنسى لمدة خمسة أيام من 25 إلى 29 الجاري.

وأوضحت الهيئة أن المشاركين سينطلون في رحلة ساحرة مع فنون الخط العربي في ركن خاص بمتحف الشارقة للخط، وتحدي الألغاز والأنشطة العلمية التفاعلية التي يقدّمها متحف الشارقة العلمي، ويمكنهم مشاهدة القمر عبر التلسكوب والتمتع بعالم من الاكتشافات العلمية المثيرة، إضافة إلى تجربة الرسم الحر في بيئة مضاءة بالنيون باستخدام الألوان المشعة مع متحف الشارقة للفنون.

وإذا كنت من محبي البيئة والبحر، فاكتشف حملة تنظيف البيئة البحرية، وتعلم كيفية إعادة تدوير المخلفات البحرية بطرق مبتكرة. كما يمكنك الاطلاع على عرض ترويب «الليخ» وصيانة السفن التابع لمتحف الشارقة البحري. أما الصغار فسيعيشون مغامرة التنقيب عن الكنوز الأثرية في ركن «صغار علماء الآثار» الخاص بمتحف الشارقة للآثار. وإذا كنت من عشاق التراث والتاريخ، فبإمكانك التقاط أجمل الصور التذكارية مع المقتنيات التراثية الفريدة في متحف بيت الشيخ سعيد في كلباء، ومتحف بيت النابودة، إضافة إلى الاستمتاع بركن الحكايات الممتع والعروض الترفيهية التي ستأخذك إلى أجواء الماضي والحاضر.