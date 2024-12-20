كيف تبدو 100 سعرة حرارية في طعامنا؟

لا تعبّر السعرات الحرارية عن كمية محددة من الطعام، بل تعبر عن مقدار الطاقة فيه، فبعض الأطعمة تحتوي على طاقة عالية نسبياً، وأخرى تكون ذات طاقة منخفضة.

تبدو الـ 100 سعرة حرارية مختلفة بحسب نوع الطعام، وطريقة إعداده، والمكونات المضافة إليه، فهي قد تعني كمية كبيرة بالنسبة لبعض الأصناف، وكمية ضئيلة لأصناف أخرى.

على سبيل المثال: يحتوي كل 100 غرام من التفاح على 52 سعرة حرارية، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، ويبلغ وزن التفاحة متوسطة الحجم نحو 180 غراماً بالمعدل، وهذا يعني أن 100 سعرة حرارية تعادل تقريبا تفاحة متوسطة الحجم.

ما هي السعرات الحرارية؟

السعرات الحرارية هي وحدة لقياس مقدار الطاقة في الطعام والشراب الذي يستهلكه الإنسان.

يحتاج جسم الإنسان إلى مقدار محدد من السعرات الحرارية يومياً ليعمل بشكل طبيعي.

يتتبع الأشخاص الذين يلتزمون بحمية غذائية محددة مقدار السعرات الحرارية التي يتناولونها كل يوم، للحفاظ على وزنهم أو إنقاصه أو زيادته، وفي سبيل المحافظة على وزن محدد، ينبغي أن يكون مقدار السعرات الحرارية التي يستهلكها أو "يحرقها" جسم الإنسان مساوياً للسعرات الحرارية التي يحصل عليها من الطعام والشراب، وفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

ترتفع احتمالية زيادة وزن الجسم إذا حصل على سعرات حرارية أكثر من تلك التي يحرقها، إذ يخزن الجسم هذه الطاقة الفائضة عن حاجته على شكل دهون.

ويحتاج جسم الإنسان في المتوسط إلى 2500 سعرة حرارية يومياً للرجال، و2000 سعرة للنساء، وتختلف هذه الحاجة باختلاف العمر والوزن ومستوى النشاط البدني.