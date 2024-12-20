اكتشاف فئران برمائية جديدة

ذكرت المنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة أن "فأرا برمائيا" له أقدام شبه مسطحة يتغذى على الحشرات المائية كان ضمن 27 نوعا جديدا عثرت عليها بعثة استكشافية عام 2022 بمنطقة الأمازون في بيرو.

وذكر تروند لارسن، رئيس برنامج التقييم السريع في المنظمة، وهي منظمة أمريكية غير ربحية، لرويترز هذا الأسبوع أن الباحثين عثروا أيضا على فأر من نوع الفئران الشوكية وسنجاب إضافة إلى ثمانية أنواع من الأسماك وثلاثة برمائيات و10 أنواع من الفراشات.

وأضاف أنهم اكتشفوا 48 نوعا آخر قد تكون جديدة، لكنها تحتاج إلى دراسة أعمق.

وتم العثور على الأنواع الجديدة في ألتوا مايو، وهي محمية تضم عددا من النظم البيئية ومناطق وقرى للسكان الأصليين بالمنطقة.

وذكر لارسن أن "اكتشاف العديد من الأنواع الجديدة من الثدييات والفقاريات أمر يصعب تصديقه، خاصة في منطقة يؤثر فيها نشاط السكان مثل ألتو مايو".

وتألفت البعثة الاستكشافية، التي عملت بين يونيو حزيران ويوليو تموز 2022، من 13 باحثا إلى جانب فنيين محليين ومجموعات من السكان الأصليين بالمنطقة.

وقال لارسن "العمل بشكل وثيق مع جماعة أواجون كان أمرا رائعا للغاية. يمتلكون معرفة واسعة متأصلة في تقاليدهم عن الغابات والحيوانات والنباتات التي يعيشون معها جنبا إلى جنب".

وسلط لارسن الضوء على أنواع جديدة، من بينها فأر شوكي له وبر خشن وفأر برمائي وسنجاب قزم يبلغ طولة 14 سنتيمترا.

وأوضح لارسن "(السنجاب) حجمه مثل راحة اليد. لونه بني كستنائي رائع وجميل، كما أنه سريع جدا، إذ يقفز بسرعة ويختبئ بين الأشجار".

وأردف أن من الاكتشافات الرائعة الأخرى سمكة الفقاعة ذات الرأس الأملس وهي نوع من أنواع سمك السلور المدرع.

وسُجلت مجموعة من 2046 نوعا خلال تلك البعثة التي استمرت 38 يوما، باستخدام كاميرات مخفية وأجهزة استشعار صوتية مع جمع عينات من الحمض النووي. وصنف 49 نوعا باعتبارها مهددة بالانقراض بما في ذلك القرد ذو الفراء الصوفي أصفر الذيل والقرد الشجري.

وقال لارسن إن الاكتشافات عززت الحاجة إلى حماية المنطقة. وأضاف "إن لم تتخذ خطوات الآن لحماية هذه المواقع والمساعدة في استعادة أجزاء من المساحات الطبيعية... هناك احتمال قوي ألا تستمر في الأمد البعيد".