"مؤثر" يستخدم طفلة "يتيمة" لزيادة متابعيه والشرطة تكشف الخدعة

ألقي القبض على مؤثر في الصين لديه أكثر من 400 ألف متابع بعد أن فبرك قصة عن عمله في توصيل الطعام مع طفلة صغيرة لتصوير نفسه على أنه أب أعزب.

وادعى الرجل، أنه أب أعزب لطفلة صغيرة تدعى كياني، أحضرها معه أثناء عمله كسائق توصيل لأن والدتها تخلت عنها، وكتب بخط كبير في جميع مقاطع الفيديو الخاصة به، "ليس لديها أم".

وفي مقطع فيديو عاطفي بشكل خاص، ذكر الرجل، الذي كان يرتدي الزي الأصفر لتطبيق توصيل طعام، أنه قام بتوصيل 43 طلبًا مع الطفلة، وكسب 300 يوان (40 دولارًا أمريكيًا) في يوم واحد، حتى يتمكن من شراء طعام جيد لها. كما حث جمهوره على الإعجاب بمقاطع الفيديو الخاصة به، وكشف أنه أصاب وجه ابنته عن طريق الخطأ أثناء العمل.

وجمع الرجل أكثر من 400 ألف متابع على موقعي Douyin وKuaishou، وأنتج أكثر من 100 مقطع فيديو مشابه، واستفاد من مبيعات البث المباشر، وكل ذلك تحت ستار دعم سبل عيش ابنته. وفي 3 ديسمبر ، أفادت الشرطة أن الرجل قد أساء تمثيل خلفيته، فهو ليس عامل توصيل ولا أبًا أعزبًا، ولا تزال والدة تشياني "تعيش بسعادة" معهما.

وذكرت الشرطة أنها عاقبت الرجل، الملقب بـ يو، بتهمة الإخلال بالنظام العام. ولم تكشف عن تفاصيل العقوبة.

وفي وقت سابق من هذا العام، حُكم على مؤثرة معروفة بالسجن لمدة 11 شهرًا وغرامة قدرها 80 ألف يوان (11 ألف دولار أمريكي) بسبب الكذب بشأن حياتها الفقيرة.

وادعت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، والتي كان لديها ما يقرب من أربعة ملايين متابع، أنها كانت تعتني بإخوتها وتعيش على البطاطس طوال اليوم بعد وفاة والديهم، ليتبين لاحقًا أن منزل القرية المتهالك الذي ظهرت فيه في مقاطع الفيديو الخاصة بها كان في الواقع مأوى للماعز والأبقار، وأن والديها ما زالا على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك، وجد أنها كانت ترتدي ملابس ومجوهرات فاخرة خارج البث المباشر الخاص بها.

وبعد أن حققت الشرطة معها اكتشفت شركة شبكة متعددة القنوات عززت مثل هذه الحسابات التي تروج للخداع. وكان مالك الشركة، الملقب بـ تانغ، يبيع منتجات زراعية مزيفة من خلال هذه الحسابات، مما أدى إلى توليد أكثر من 10 ملايين يوان (1.4 مليون دولار أمريكي) من الأرباح.

وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 شهرًا وغرامة قدرها 100000 يوان (14000 دولار أمريكي) .