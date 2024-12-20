شرطي يطلق النار على كتفه لجذب انتباه صديقته

بعد جدال بسيط وكي يُرضي صديقته قرر ضابط شرطة ممفيس نولان سليدج أن أفضل طريقة لجذب انتباهها هي إطلاق رصاصة على كتفه.

ولذا وبناء عليه قررت لجنة معايير وتدريب ضباط الأمن، سحب رخصة عمله في 12 ديسمبر 2024، وإنهاء حياته المهنية في إنفاذ القانون في ولاية تينيسي.

وانضم سليدج إلى شرطة ممفيس في 1 أبريل 2019 وذلك حتى اضطر لتقديم استقالته في 2024، بعد تحقيق داخلي تسببت به تلك الحادثة الغريبة وفق ما ذكرت محطة فوكس. فقد اتضح أنه في 19 أغسطس 2023، قرر سليدج إضافة بعض الإثارة من خلال الاتصال بقسم اتصالات شرطة ممفيس والتهديد بالانتحار، وأنه بدلاً من طلب المساعدة أو التحدث بصراحة، اختار نهجًا أكثر مباشرة - أخذ مسدسه وأطلق رصاصة واحدة على كتفه.

من المدهش أن سليدج خرج من هذه المحنة سالماً نسبياً. فقد كشف تقرير اللجنة أن الرصاصة التي أصابت كتفه لم تسبب أي ضرر خطير. واعترف سليدج لاحقاً بأن حادث إطلاق النار برمته كان مجرد خدعة لجذب انتباه صديقته بعد مشاجرة صغيرة بينهما.

وقررت اللجنة إثر التحقيق أن يودع سليدج حياته المهنية في مجال الشرطة.