موسم المهرجانات والاحتفالات في دبي

تستعد وجهات دبي الترفيهية والسياحية لاحتفالات ضخمة مع قدوم رأس السنة الميلادية.

ويتزامن ذلك مع موسم المهرجانات والفعاليات الشتوية، مثل «مهرجان دبي للتسوّق»، و«القرية العالمية»، و«شتا حتا»، و«أجمل شتاء في العالم»، حيث يتوافد الزوّار والسياح، مع المواطنين والمقيمين، للاستمتاع بجو استثنائي في مثل هذه الأيام من السنة، وقضاء أوقات ممتعة مع مئات الفعاليات اليومية التي تنظمها هذه المهرجانات، فضلاً عن عشرات العروض والسحوبات التي يتم تقديمها عبر أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية، في أفضل أوقات التسوق بدبي، إلى جانب فرص مذهلة للفوز بجوائز كبرى، وخيارات الهدايا المميّزة لموسم الأعياد.