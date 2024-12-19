لنوم أفضل: السر في 7 أطعمة

يعتبر الحصول على نوم جيد مهم للغاية لصحة الإنسان، حيث يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ويعزز جهاز المناعة لديه، فهناك علاقة وثيقة بين الطعام الذي نأكله وجودة نومنا.

ويوصي العلماء بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات متواصلة من النوم كل ليلة، وأحد المجالات التي يتجاهلها الكثير من الناس في سعيهم للحصول على نوم أفضل هو النظام الغذائي.

وقال غوش أكس، اختصاصي التغذية السريرية: "من الممكن أن يؤدي نقص "فيتامين د" أو "المغنيسيوم" إلى مشاكل في النوم، كما تظهر بعض الأدلة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامينات" E" و"C" و"B12" و"B6" قد يعانون أيضًا من المزيد من مشاكل النوم".

ونشر خبراء التغذية 7 أطعمة ومشروبات يمكن تناولها قبل النوم للمساعدة على النوم بعمق وهي:

1.الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الكينوا.

2.البروتينات مثل الدواجن والأسماك.

3.الخضروات.

4.الموز والكيوي والبرتقال والتوت والفواكه الأخرى.

5.البيض الطازج.

6.الحليب والزبادي.

7.المكسرات، مثل اللوز والكاجو.

ولجني فوائد الأطعمة والمشروبات المعززة للنوم، قد يكون من الأفضل استهلاكها قبل 2-3 ساعات من النوم، حيث أن تناول الطعام مباشرة قبل النوم قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع الحمض.