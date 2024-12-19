دفنوها في حفرة بمنزلها.. 3 أشقاء يقتلون شقيقتهم

كشفت تسجيلات صوتية على هاتف محمول ارتكاب 3 أشقاء جريمة قتل لشقيقتهم ودفنها في أخميم شرقي محافظة سوهاج جنوب القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من ربة منزل تفيد بقيام زوجها وشقيقيه بقتل شقيقتهم "كريمة" 23 عاما بدعوى "سوء سلوكها".

وأضافت المبلغة بقيام المذكورين بدفن جثة المجني عليها داخل مسكن والدهم، وتابعت أنها علمت بالواقعة مؤخرا خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها، واكتشافها وجود تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه، مفادها اعتزامهم التخلص من المذكورة لزعمهم سوء سلوكها.

وأوضحت المبلغة أنها عند مواجهة زوجها اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وعللت عدم إبلاغها بالواقعة في حينها خشيتها من اعتداء زوجها عليها.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل شقيقتهم خنقا، ودفنها بأرضية غرفة بمنزل والدهم.

وأضافوا بأنه عقب قيام زوجة الأول "المبلغة" بتهديد زوجها بفضح أمرهم استخرجوا رفات جثة المجني عليها ووضعوها داخل جوال بلاستيك ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وتم إلقاء الجوال في نهر النيل خشية افتضاح أمرهم.

وأضافوا بقيامهم بعمل طبقة أسمنتية في أرضية الغرفة محل الواقعة عقب استخراج الجثة.

وكشفت تحقيقات المباحث أن والد ووالدة الضحية متوفيان، وأنها كانت تقيم عند عمها بالقاهرة، وأن عمها اشتكى لأشقائها منها ومن تصرفاتها وطلب منهم الحضور لأخذ شقيقتهم، وأن المتهمين عقدوا العزم والنية على التخلص من شقيقتهم، وأنهم ارتكبوا جريمتهم على الفور عقب إحضار شقيقتهم من القاهرة، حيث أجهزوا عليها وخنقوها داخل منزل والدهم القديم، والذى يقيم فيه أحدهم، وجهزوا حفرة لدفن شقيقتهم عقب ارتكاب الجريمة، وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين بعمل صبة خرسانة وتغطية الحفرة التي كانت مدفونة بها جثة شقيقتهم عقب استخراجهم رفاتها وإلقائه في النيل، خوفاً من تهديد إحدى زوجاتهم بإبلاغ الشرطة عقب حدوث مشاجرة أسرية.