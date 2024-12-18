بُشرى لعشاق الحلوى: مفيدة لصحة القلب

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة لوند في السويد عن أن تناول الحلوى والشوكولا من حين لآخر، مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب دراسات سابقة، فإن تناول الحلوى من حين لآخر قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الدراسة الجديدة، أكدت أن أولئك الذين يتناولون الحلوى من حين لآخر، يبدو أنهم معرضون لخطر أقل

للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.

وفقًا للعلماء في جامعة لوند بالسويد، فإن تناول المعجنات أو الكعك أو الشوكولاتة من حين لآخر، قد يكون أفضل للقلب من اتباع نظام غذائي "خالٍ من السكر".

ومع ذلك، لا تنطبق هذه العلاقة على أنواع أخرى من استهلاك السكر، مثل المشروبات الغازية أو المحليات الأخرى.

وتقول عالمة الأوبئة سوزان جانزي: "إن الاكتشاف الأكثر لفتًا للانتباه من دراستنا هو العلاقة المتباينة بين المصادر المختلفة للسكر المضاف، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضافت جانزي: "يسلط هذا التباين المفاجئ الضوء على أهمية النظر ليس فقط في كمية السكر المستهلكة، ولكن أيضًا في مصدرها وسياقها".

درس الباحثون حالة 69705 شخصًا في السويد، وتم اختبار المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و83 عامًا حول نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم، في عامي 1997 و2009، ثم تم تتبعهم حتى عام 2019.

وصنفت الدراسة، تناول السكر في ثلاث فئات: الإضافات السكرية (مثل العسل)، والحلويات (مثل المعجنات والحلوى)، والمشروبات المحلاة (مثل المشروبات الغازية).

وتم بعد ذلك مقارنة نوع السكر المضاف المستهلك بسبعة أنواع من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية، مع مراعاة العديد من عوامل الخطر الأخرى (مثل التدخين).