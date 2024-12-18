شرب الماء: فوائد صحية جديدة

من المعروف أن الحفاظ على الترطيب الجيد أمر مهم لصحة الإنسان.

ولكن دراسة جديدة تتطرق إلى تفاصيل أكثر تحديدا شرحت من خلالها المزيد من الفوائد المحددة المرتبطة بشرب كميات وفيرة من الماء، والتي قد تكون مفاجئة للبعض.

إذ قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) بمراجعة 18 دراسة سابقة، شملت نحو 48 مشاركاً في المتوسط، أظهرت غالبيتها فوائد شرب الكثير من الماء.

وحتى الآن، لم تتوصل الأبحاث المتعلقة بالاستهلاك المرتفع للماء، مثل شرب أكثر من 8 أكواب يومياً، إلى استنتاجات قاطعة حول الفوائد الصحية، حيث تباينت النتائج نتيجة لعوامل مثل الجنس والعمر والبيئة،

وتظهر هذا المراجعة أن هناك فوائد عديدة وراء شرب كميات كبيرة من الماء تتجاوز مجرد الشعور بالانتعاش.

ويقول الطبيب المختص في المسالك البولية، بنجامين بريير، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، (UCSF)، إن عدد الأبحاث الجادة في هذا المجال كان محدوداً، ولكن في بعض المجالات المحددة، كانت

هناك فوائد ذات دلالة إحصائية.

وأضاف: "على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تقيم فوائد استهلاك الماء على النتائج الصحية على نطاق واسع".

من المهم أن نلاحظ أن فوائد شرب كميات كبيرة من الماء لم تكن دائماً واضحة في الدراسات التي تمت مراجعتها، حيث أظهرت 10دراسات فقط من أصل 18 نتائج إيجابية قابلة للقياس.

وتمثلت أهم الفوائد المرتبطة بشرب المزيد من الماء في تقليل خطر تكوّن حصوات الكلى والمساعدة في فقدان الوزن.

وأظهرت دراسات فردية أيضًا أن شرب الماء يساعد في الوقاية من الصداع النصفي، والتهابات المسالك البولية، ويسهم في التحكم في السكري وانخفاض ضغط الدم.

ولم تكن أي من الدراسات التي تمت مراجعتها صارمة بما فيه الكفاية في أساليبها لإثبات العلاقات السببية، لكنها تعطينا مؤشراً على المجالات الصحية المتنوعة التي يمكن أن يكون شرب المزيد من الماء مفيداً

للإنسان، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".

من ناحية أخرى، فإن الأدلة العلمية أكثر وضوحًا فيما يتعلق بمخاطر عدم شرب كميات كافية من الماء، حيث ارتبط الجفاف بتقليل متوسط العمر وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

ويحتاج الجسم إلى الماء ليبقى باردًا ويتخلص من الفضلات، وبالتالي يجب تعويض هذا الفاقد بشكل مستمر.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُوصى بشرب نحو 3.2 لتر يومياً من الماء للرجال (نحو 14 كوبًا تقريبا)، ونحو 2.7 لتر يومياً للنساء (ما يعادل 11 كوبًا) في المناخات المعتدلة. ومع ذلك، سيختلف الأمر حسب طبيعة

الجسم والبيئة.

ويقول بريير: "نعلم أن الجفاف ضار، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية".