لمكافحة التغير المناخي: تطوير بطاطس تتحمل موجات الحر

عمل العلماء على تطوير بطاطس من شأنها تحمل موجات الحر، وذلك لمساعدة المحاصيل على النمو في مستقبل يتأثر بالتغير المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فريقا من الباحثين أجرى تجارب ميدانية في موقع بولاية إلينوي الأميركية، وتوصل إلى أن الزرع المعدل عزز من محصول البطاطس بنسبة تصل إلى 30% في ظل

الإجهاد الحراري.

وتم تعديل الزرع من خلال إضافة جينين لتعديل عملية يطلق عليها التنفس الضوئي لتحسين الكفاءة، مما يمنح مزيدا من الطاقة لتعزيز النمو.

ووصف الفريق البحثي التجربة، التي تم نشرها في دورية "جلوبال تشينج بيولوجي" بأنها: "الواعدة من أجل زيادة المحاصيل في ظل ارتفاع درجة حرارة الكوكب".

ومازال يتعين إجراء التجارب الميدانية في عدة أماكن لتأكيد ما توصل إليه الفريق في بيئات متباينة.