مصادر مثالية للبروتين النباتي

وصف علماء من مركز ستانفورد لبحوث الوقاية في الولايات المتحدة الفاصوليا والبازلاء والعدس بأنها الأطعمة المثالية من حيث محتوى البروتين وجودته.

ووفقا للباحثين، يمكن أن تنافس الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء اللحوم من حيث القيمة الغذائية للبروتين القابل للامتصاص. وبالإضافة إلى ذلك البقوليات على عكس المنتجات الحيوانية الأصل لا تحتوي على الدهون المشبعة التي زيادتها تسبب السمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحتوي البقوليات أيضا على الألياف الغذائية الضرورية لصحة الأمعاء وعلى عناصر معدنية مفيدة - الحديد والمغنيسيوم والنحاس وحمض الفوليك وغيرها من المواد الضرورية للجسم. وهذه الخصائص وفقا للعلماء يمكن اعتبارها الأساس في طول العمر والتغذية الصحية.

وبالإضافة إلى ذلك، إنتاج الفاصوليا كمصدر للبروتين أقل تكلفة من إنتاج اللحوم. وقد أظهرت الدراسات أن التخلي عن اللحوم ومنتجاتها واستبدالها بالبقوليات يمكن أن يخفض من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يشكل خطورة على كوكب الأرض.

ووفقا لتوضيح العلماء، يعزز غاز ثاني أكسيد الكربون ظاهرة الاحتباس الحراري- تسخن أشعة الشمس سطح الأرض وجزيئات ثاني أكسيد الكربون تحبس الحرارة وتمنع انعكاسها إلى الفضاء.