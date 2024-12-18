بيع ساعة ديغول ورسوماته ورسائله بـ 5 ملايين يورو

حصد مزاد أقيم، أول من أمس، في باريس على مخطوطات وأغراض تذكارية تعود للرئيس الفرنسي الراحل، شارل ديغول، إيرادات بلغت قيمتها الإجمالية 5.6 ملايين يورو، بحسب ما أعلنت الدار المنظّمة «آركوريال».

واستغرق المزاد ثماني ساعات، وشارك فيه حضورياً أكثر من 200 شخص، وعبر الإنترنت 1500 مسجّل، وبلغ عدد مشاهديه عبر «يوتيوب» 300، وفق «آركوريال».

ودُفع المبلغ الأعلى للحصول على ساعة يد من نوع «ليب» LIP تخص الجنرال ديغول (1890-1970)، وبيعت بسعر قياسي عالمي لهذه العلامة التجارية بقيمة 53 ألفاً و7920 يورو.

وأكدت الدار أن القطع الـ372 التي كانت مطروحة في المزاد بيعت «بأكملها»، ومن بينها مخطوطات ورسائل، ورسوم وقطار كهربائي.

وشمل المزاد مثلاً النسخة الأصلية من كتاب ديغول «مذكرات الحرب»، طُبعت خصيصاً له وقُدّم لزوجته إيفون (76 ألفاً و458 يورو)، ورسالة مكتوبة بخط اليد موقعة من رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل (10 آلاف و7584 يورو)، ورسالة من الفنانة الأميركية الأصل والوجه البارز في المقاومة الفرنسية جوزفين بيكر (26 ألفاً و240 يورو).

وأوضحت «آركوريال»، في بيان، أن المزاد مبادرة من أسرة الراحل، وسيُخصص جزء من ريعه لمؤسسة آن ديغول التي تحتضن وتواكب أشخاصاً من ذوي الإعاقة، وكانت قطع المزاد ضمن تركة النجل الأكبر للرئيس ديغول، الأدميرال فيليب ديغول، الذي توفي في مارس الماضي.