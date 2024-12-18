ترشيح سامر إسماعيل لجائزة أفضل ممثل

أعلنت إدارة حفل Joy Awards عن ترشيح النجم السوري، سامر إسماعيل، لجائزة أفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني عن دوره في مسلسل «العميل»، وذلك ضمن الترشيحات لجوائز صُناع الترفيه لعام 2025، التي سيتم منحها في حفل كبير سيُقام يوم 18 يناير المقبل.

ومسلسل «العميل» أحدث أعمال سامر إسماعيل، وسبقه المسلسل الاجتماعي السوري «ولاد بديعة»، الذي نافس في موسم رمضان الأخير 2024. وسامر إسماعيل ممثل سوري شهدت مسيرته الفنية بداية قوية ببطولة مسلسل «عمر»، للمخرج السوري حاتم علي، حيث جسد دور الخليفة عمر بن الخطاب في المسلسل التاريخي الديني الضخم، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً على مستوى العالم العربي في عام 2012.