جيل بايدن تعتزل التدريس

أعلنت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، أنها ستتوقف عن التدريس في كلية بولاية فيرجينيا.

وأعلنت جيل بايدن التي عملت في مجال التدريس لمدة 40 عاما، أنها قامت بتدريس آخر محاضرة لها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا في مدينة ألكسندريا.

وجاء الإعلان المفاجئ خلال حدث افتراضي "لشكر" المعلمين الذين انضموا من مختلف أنحاء البلاد.وقالت بايدن: "كان شرفا لي أن أكون السيدة الأولى، ولكن العمل كزميلة لكم كان عمل حياتي".

وأضافت: "يوم الخميس الماضي، قمت بتدريس آخر محاضرة لي هذا الفصل الدراسي وآخر محاضرة لي على الإطلاق في كلية مجتمع شمال فيرجينيا".

وتابعت: "سأظل أحب هذه المهنة، ولهذا السبب واصلت التدريس بدوام كامل بينما كنت أعمل كسيدة أولى".

يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه هي وزوجها الرئيس جو بايدن لمغادرة البيت الأبيض في غضون أقل من خمسة أسابيع، بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة.