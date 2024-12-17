اصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة مكتظ بالزبائن.. فيديو

تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع يظهر لحظة مرعبة لاصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة مكتظ بالزبائن ما أدى إلى ووقع إصابات.

وقال موقع "click2houston" الأمريكي إن صبيا يبلغ من العمر 10 سنوات أصيب بعد أن صدم سائق سيارة رياضية ذات دفع رباعي خمسة متاجر في شمال هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا يوم السبت الماضي، حيث كان هناك 25 شخصًا داخل صالون الحلاقة وقت هذا الاصطدام المروع.

وقال شيز روبرتسون، أحد الحلاقين الذي كان داخل صالون الحلاقة "كان مجرد يوم سبت عادي، عندما انتهيت من قص شعر أحد الزبائن، وكنت على وشك وضع طفل بالغ من العمر 10 سنوات على الكرسي، ضرب السائق الطفل البالغ من العمر 10 سنوات الذي كان ينتظر قص شعره".

يشار إلى أنه تم نقل الصبي إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم نقل سائق السيارة إلى المستشفى، لكن حالته غير معروفة، وحتى الآن لم يتم التعرف على أسباب اصطدام السائق بالمحلات التجارية أو ما إذا كان سيواجه اتهامات.