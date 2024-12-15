شركة يابانية تعتذر: الرياح ترجئ إطلاق صاروخنا الفضائي

أرجأت شركة «سبيس ون» اليابانية الناشئة، أمس، إطلاق صاروخ من ميناء فضائي تجاري في مقاطعة واكاياما الغربية، بسبب الرياح القوية.

وتهدف الشركة الناشئة إلى أن تصبح أول شركة يابانية تضع قمراً اصطناعياً في مدار في الفضاء، بعد محاولة فاشلة في مارس الماضي. وقد يساعد إطلاق الصاروخ في تعزيز صناعة الفضاء في اليابان، التي تخلفت عن الاقتصادات الكبرى الأخرى في هذا المجال، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية.

وقالت الشركة، التي أسستها في عام 2018 كيانات خاصة تسعى إلى تسويق خدمات التوصيل الفضائي من خلال خفض الكُلفة وتقديم رحلات منتظمة بالصواريخ، إنها ستحاول إطلاق الصاروخ «كايروس2» الذي يعمل بالوقود الصلب ويبلغ طوله 18 متراً، اليوم.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة «سبيس وان» في مؤتمر صحافي: «نعتذر لكل من كان يتطلع إلى الإطلاق. في المرة القادمة، سنكمل المهمة بنجاح».

وأطلقت اليابان الشهر الماضي، قمراً اصطناعياً دفاعياً مخصصاً لجمع المعلومات والعمليات العسكرية على متن صاروخها الرائد الجديد من طراز «إتش 3»، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية وسط تصاعد التوتر في المنطقة.