«دبي للتسوق» يرحب بضيوفه من مختلف جنسيات العالم

يحتفل مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ30 بمجموعة من الفعاليات الفنية والترفيهية الأكثر تميزاً على مدار تاريخ المهرجان، ليجدد ترحيبه بضيوفه من مختلف الجنسيات حول العالم، ويأخذهم في رحلة تمتد لثلاثة عقود للاحتفاء بأفضل ما تقدمه دبي.

ويقدم المهرجان الذي يستمر 38 يوماً، وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الدورة الأولى من فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، وهي تجربة تضم مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها أشهر النجوم العرب، إلى جانب العروض الحية لبرنامج «إكس فاكتور»، وأنشطة عائلية ممتعة، وسحوبات وتجارب مميزة للتسوق وتناول الطعام، وعروض ألعاب نارية مجانية، وترفيه لا يمكن تفويته طوال فترة إقامة المهرجان.

الحفلات الموسيقية

وتقدم فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من الحفلات الموسيقية المجانية، وذلك يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 9:30 مساء، ويحييها نخبة من أشهر النجوم، بمن فيهم ديانا حداد اليوم السبت، ويارا في 21 ديسمبر، وهمس فكري في 4 يناير، وإبراهيم السلطان في 11 يناير.

كما يحيي المغني المصري محمود العسيلي حفلاً موسيقياً في 31 ديسمبر احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة.

عروض «إكس فاكتور»

تستضيف منطقة فستيفال باي عروض البرنامج الشهير عالمياً «إكس فاكتور» مساء الأحد من كل أسبوع طوال مهرجان دبي للتسوق، والتي تُقام بالشراكة مع تلفزيون دبي في إطار فعاليات المهرجان للمرة الأولى. وتستمر المنافسات الغنائية من الساعة 10:30 مساء حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، حيث تضم لجنة تحكيم البرنامج النجم راغب علامة، والفنانة رحمة رياض، والفنان فايز السعيد. ويستضيف البرنامج مجموعة من المواهب الطموحة التي تتنافس في فئات مثل الثنائيات، والفرق، والعروض الفردية، ومن المقرر أن تُقام المنافسات النهائية من البرنامج في 12 يناير 2025.

سحوبات مذهلة

يمكن للمتسوقين الفوز بجوائز مذهلة من خلال السحوبات اليومية التي تُقام من الساعة 8:30 مساء حتى 9:00 مساء على مدار الأسبوع باستثناء يومي السبت والأحد. وتقدم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى سيارات فاخرة وجوائز نقدية يومياً من سحوبات نيسان الكبرى، وسحوبات إينوك، وسحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي، وسحوبات عجلة الحظ. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في أي من المتاجر الموجودة داخل دبي فستيفال سيتي مول، ويقومون بتحميل فواتير الشراء على تطبيق بلو، على فرصة الفوز بمليون نقطة مكافآت بلو بقيمة 10000 درهم يومياً. ويعد كل سحب بمثابة فرصة لتحقيق حلم أحد سكان المدينة وزوارها خلال مهرجان دبي للتسوق.

أنشطة ترفيهية للعائلات

ويمكن للعائلات في فستيفال باي استكشاف مجموعة من الأنشطة الممتعة، بما في ذلك برنامج الطلاب S24 من سامسونغ من 10 إلى 30 ديسمبر، مع مناطق مبتكرة تشمل جناح Sketch-to-Image AI، وتجربة دراجات RING الصديقة للبيئة، ومجموعة من العروض الحية. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة سيرك مذهلة مع بالوما حتى 30 يناير 2025. كما تأسر عروض الفرق المتجولة الزوار طوال المهرجان، إلى جانب ظهور شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين، وسلسلة من العروض اليومية المقدمة من سبيستون بدءاً من 13 ديسمبر 2024، والتي تُقام بمشاركة شخصيات محبوبة مثل بلوي، وبارني، وميراكيلس ليدي باغ، ومستر بين.

تجارب المذاق

سيستمتع الزوار ممن يبحثون عن تجارب مأكولات جديدة وفريدة من نوعها بمجموعة متنوعة من الخيارات، مع مجموعة شهية من المأكولات والمشروبات التي يتم تقديمها في بيئة مريحة، مع عروض فنية تفاعلية. وتعود فعالية سيف الخارجية مع تشكيلة من المأكولات العالمية المعدّة بإتقان، إضافة إلى عروض حية ممتعة يقدمها نخبة من الموسيقيين والفنانين الاستعراضيين. وسيستمتع الجميع بتجربة هيلي باد باي فروزن شيري مع إطلالات بانورامية على أفق المدينة، وترفيه حي، ومأكولات فاخرة، وموسيقى رائعة.

عرض «تخيل»

يقدم عرض «تخيّل» مرتين يومياً في فستيفال باي، وقد تم تصميم كل عرض بشكل مختلف وجديد ليتناسب مع الاحتفال بالدورة الحالية من المهرجان، حيث تتناغم الألوان الرائعة وأشعة الليزر المبهرة والعروض الضوئية النابضة بالحياة على أنغام أغنية «يا سلام يا دبي» في تمام الساعة 6:30 مساء، وأغنية «دبي كوكب آخر» في تمام الساعة 9:00 مساء، مع عروض الألعاب النارية المقدمة من مجموعة الزرعوني.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق 2024 بدعم الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي وVISA، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة) وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس) وطلبات.

. العائلات على موعد مع سبع حفلات موسيقية، وستة عروض لبرنامج «إكس فاكتور»، وأربعة عروض مسرحية عالمية للأطفال، وعرض «تخيّل» مرتين يومياً، وعروض الألعاب النارية اليومية على مدى 38 يوماً.

. «ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول» تقدم مجموعة استثنائية من العروض الترفيهية والحفلات الموسيقية وتجارب تناول الطعام.