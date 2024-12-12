إذا كنت تعاني من التوتر.. فعليك بهذا الطعام

أكّدت دراسة حديثة أُجريت بجامعة "برمنغهام" البريطانية، أن تناول الكاكاو قد يساهم في تخفيف التوتر عند تناول الأطعمة الدهنية، التي لها تأثيرات سلبية على الأوعية الدموية.استناداً للمؤشرات الحيوية لـ 23 مشاركاًوأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة "Food & Function" العلمية، أن الكاكاو يحتوي على عناصر قد تحسّن وظيفة الأوعية الدموية، حيث أظهرت تحسناً في وظيفة الأوعية الدموية بعد التوتر، بما في ذلك تدفق الدم، والضغط، ونشاط القلب، وأكسجة القشرة المخية أثناء المواقف العصيبة.

وأضافت أن الكاكاو ومنتجاته من الأغذية الغنية بمادة الفلافانول، التي تدخل في تكوين مركبات الإبيكاتشين الموجودة أيضاً في الشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة، وتعمل على استرخاء طبقة الخلايا البطانية للأوعية الدموية، وتحسين وظيفتها، ومعالجة ارتفاع ضغط الدم.وجاءت هذه النتائج استناداً للمؤشرات الحيوية لـ 23 شاباً وفتاة، تناول كل منهم وجبة عالية الدهون مصحوبة بمشروب كاكاو يحتوي على نسبة عالية أو منخفضة من الإبيكاتشين، لمدة ساعة ونصف قبل الخضوع لمهمة إجهاد عقلي لمدة 8 دقائق.

بدوره، أشار المدير الطبي لبرنامج أمراض القلب البنيوية البريطاني تشنغ-هان تشين، إلى أن الوظائف التي تتسم بضغط عالٍ يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 40%.