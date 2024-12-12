«شِتَا حتّا».. فرصة للاستمتاع بـ 5 مهرجانات بين الجبال والطبيعة الخلابة

بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا»، أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مبادرة «شِتَا حتّا» ضمن حملة «#وجهات_دبي» خلال الفترة من الغد وحتى 22 يناير 2025.

وجاء الإعلان عن تفاصيل مبادرة «شِتَا حتّا»، التي يتولى «براند دبي» تنفيذها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في دبي، خلال مؤتمر صحافي عُقد، أمس، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحدثت خلاله نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، بحضور مسؤولي وممثلي الجهات الشريكة في تنظيم الحدث الذي سيضم هذا العام خمسة مهرجانات: شِتَانا في حتّا، وحتّا للعسل، وحتّا الزراعي، وليالي حتّا الثقافية، ومهرجان حتّا DSF X.

ويأتي تنظيم الفعاليات المندرجة تحت مظلة «شِتَا حتّا» من خلال تعاون يجمع «براند دبي» في كلٍّ من: هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتشمل باقة من الأنشطة المُصمّمة خصيصاً لتلائم جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت منى المرّي أهمية المبادرة التي تأتي في إطار دعم مخرجات خطة دبي الحضرية 2040، فيما يتعلق بمنطقة حتّا، على صعيد تعزيز تنافسيتها كوجهة سياحية متميزة، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال، ودعم المشاريع المحلية لأهالي المنطقة، فضلاً عن أثر المبادرة في تقديم برنامج حافل بالأنشطة لأهل حتّا وزوارها، إذ يسهم الحدث في إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة المنطقة وتراثها وطبيعتها الخلابة، ويعد المهرجان فرصة للعائلات للاستمتاع بكل تلك المميزات، وما سيضمه الحدث من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية.

وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير للتعاون والدعم المقدم من قِبَل اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، مثمنةً جهود كل الشركاء، والتي توحدت من أجل تحقيق هدف واحد، هو إنجاح الحدث وأهدافه التي تدعم في مجملها خطة تطوير منطقة حتّا، وخطة دبي الحضرية 2040، وكذلك أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت منى المرّي: «حققت الدورة الأولى من (شِتَا حتّا) نجاحاً كبيراً على مدى أسبوعين من الفعاليات، ونظراً للإقبال اللافت من الزوار والذي تجاوز الحضور المحلي إلى مختلف الدولة العربية والخليجية، قررت اللجنة المنظمة للحدث، بالتعاون وإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، تمديد فترة الفعاليات هذا العام لأكثر من شهر؛ ما يتيح لأكبر عدد من الزوار الاستمتاع بأجواء حتّا وطبيعتها الخلابة ضمن فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب مختلف الأسر والأعمار».

وأضافت: «خلال العام الماضي، تجاوز عدد الزوار لمناطق الفعاليات في منطقة حتّا 500 ألف زائر من داخل الإمارات ومن مختلف دول الخليج العربية، بينما بلغ عدد الفعاليات 50 فعالية متنوعة، استمرت أسبوعين، إضافة إلى 100 ورشة عمل، كما تجاوز عدد المتطوعين أكثر من 45 متطوعاً، أغلبهم من الشباب»، لافتة إلى أن هذا العام سيشهد إطلاق حملة تسويقية وترويجية للمنطقة ككل، من خلال برنامج إعلامي وتسويقي يبرز مكانة المنطقة، ويخدم أهلها من خلال الترويج لمشاريعهم ويدعم أنشطتهم الاقتصادية والتجارية.

أنشطة منوعة

وتشمل مبادرة «شِتَا حتّا» خمسة مهرجانات، يتضمّن كل منها العديد من الفعاليات والأنشطة المنوّعة، بالتعاون مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تلك المهرجانات: شِتَانا في حتّا، من تنظيم «براند دبي»، وليالي حتّا الثقافية وتنظّمه «دبي للثقافة»، وعسل حتّا، وحتّا الزراعي، وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، ومهرجان حتّا DSF X من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة.

وتُقام فعاليات مهرجان شِتَانا في حتّا في منطقة بحيرة ليم الممتدة على مساحة ثلاثة هكتارات وسط المنطقة الجبلية، إذ تتركز فعاليات المهرجان على طول البحيرة ما يضفي بعداً جمالياً على فعاليات المهرجان الذي يتيح موقعه للأعداد الكبيرة من الزوار، والتي تتوافد بكثرة على البحيرة، لاسيما في موسم الشتاء، للاستمتاع بما ينتشر على جانبيها من أنشطة.

وسيتضمن المهرجان طيفاً من الفعاليات المدعومة بمرافق متميزة تمنح الزوار الفرصة للاستمتاع بتجربة لا تنسى وسط جبال حتّا وطبيعتها الخلابة، إذ رُوعي في تلك الفعاليات أن تكون ملائمة لجميع أفراد الأسرة ولكل الفئات العمرية، إذ يجد الكبير والصغير الفرصة لإمضاء أوقات مميزة بصحبة الأهل والأصدقاء.

تعاون كبير

من جانبها، نوّهت مديرة «براند دبي»، الجهة المنظمة لمهرجان شِتَانا في حتّا، شيماء السويدي، بجهود الشركاء الاستراتيجيين انطلاقاً من حرص أكيد على إنجاح المبادرة. وقالت: إن «التعاون الكبير من شركائنا في (شِتا حتّا) يؤكد مدى الحرص على الترويج لمنطقة غنية بعناصر الجذب للزوار من مواطنين ومقيمين، وكذلك الضيوف من خارج الدولة، وضمن إطار (وجهات دبي الشتوية)، فإن (براند دبي) حريص على تعزيز شراكته مع كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من أجل دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي، والترويج لأبرز وجهاتها المميزة وما تضمه فعالياتها على مدار العام».

وأكدت أن دعم المشاريع الصغيرة والناشئة أحد أهم أهداف الحدث، من خلال «شِتَا حتّا» وضمن مختلف المهرجانات في حتّا، مشيرة إلى حرص «براند دبي» على إشراك أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، التابعة له، في مختلف المناسبات والفعاليات الكبرى التي تشهدها دبي على مدار العام، موضحةً أن مهرجانات «شِتَا حتّا» ستشهد هذا العام مشاركة 30 مشروعاً من أعضاء «بكل فخر من دبي» لتسليط الضوء على منتجاتهم والترويج لأعمالهم.

ولفتت شيماء السويدي إلى أن فعاليات مهرجان شِتَانا في حتّا ستضم 120 ورشة عمل، إضافة إلى أكثر من 14 فعالية متنوعة، وأربع فعاليات مجتمعية مبتكرة، كما تتخلل الحدث ‏80 حلقة لبرامج تلفزيونية وفعاليات بالتعاون مع «دبي للإعلام»، ودوائر حكومية أخرى على مسرح شتانا في حتا؛ إضافة إلى متجر «براند دبي»، وعروض أضواء حتّا الجبلية المبهرة.

وتشمل مبادرة «شتا حتا» ضمن فعالياتها المتعددة مهرجان حتّا DSF X من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي حتى الخامس من يناير 2025، تزامناً مع الاحتفال بمرور 30 سنة على انطلاق مهرجان دبي للتسوق.

وسيدعم مهرجان حتّا الزراعي المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، من خلال توفير أكشاك لعرض منتجاتهم، وتقديم خدمات وتسهيلات متعددة لمزارعي منطقة حتا وأصحاب العزب، بهدف تشجيعهم وتعزيز وتطوير قدرات الإنتاج الزراعي عالي الجودة والمستدام الذي يدعم منظومة الأمن الغذائي.

«دبي للإعلام» تبث من على ضفاف بحيرة ليم

حول مشاركة «دبي للإعلام» في مبادرة «شتا حتا»، أكدت مديرة قناة سما دبي بالإنابة، حمدة محمد مبارك البساطة، أن المؤسسة ستشارك في تغطية فعاليات الحدث من خلال قناة سما دبي، عبر خمسة برامج متنوعة، تُبث يومياً وأسبوعياً، تجمع بين الطابع المجتمعي، والثقافي، والترفيهي، والتاريخي.

وأشارت إلى أن كل البرامج التي ستبث حول «شتا حتا»، ستسلط الضوء على طبيعة حتا الفريدة ومعالمها بشكل خاص، ودبي بشكل عام، من خلال محتوى تفاعلي يشمل لقاءات مع أهالي حتا وزوار المهرجان وبحيرة ليم.

كما تغطي مؤسسة دبي للإعلام جميع فعاليات «شتانا في حتا»، وأنشطة المشاركين فيه، مع تسليط الضوء على هذه الأنشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إجراء لقاءات مباشرة مع شركاء المهرجان لنقل التجربة حية وكاملة إلى الجمهور.

. 120 ورشة عمل، وأكثر من 14 فعالية متنوّعة، خلال «شتانا في حتّا».

. 500 ألف زائر للدورة الماضية من الحدث.