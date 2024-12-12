الملاريا تقلل المخاوف من «المرض إكس» في الكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، أن الملاريا هي السبب وراء العديد من الحالات المرضية التي سجلت، أخيراً، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأظهرت الاختبارات الأولية وجود الملاريا في 10 من أصل 12 عينة طبية من المرضى، ما خفف المخاوف من أن يكون مرضاً غامضاً، يُعرف محلياً باسم «المرض إكس»، هو السبب وراء زيادة الحالات هناك.

وأعلنت الصحة العالمية تسجيل أكثر من 400 حالة إصابة، و31 وفاة، منذ أكتوبر الماضي، في منطقة بانزي النائية التي تقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة كينشاسا، ما أثار القلق بشأن احتمال وجود مرض جديد.

وأوضح المتخصص في منظمة الصحة العالمية، عبدالرحمن محمد، من جنيف، أن عدد الحالات يتماشى مع ما يُتوقع عادة في هذه الفترة من السنة، خصوصاً مع موسم الأمطار المستمر في المنطقة.