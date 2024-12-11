وفاة مغنية شابة تثير الجدل.. تحذير من حركة ليّ الرقبة في التدليك

أثارت وفاة مغنية شابة جدلاً حول علاج آلام العمود الفقري العليا عبر ليّ الرقبة، وهو الأمر الذي تسبب بوفاة الفنانة التايلاندية بعد خضوعها لجلسة تدليك في صالون بالثامن من ديسمبر الجاري.

ووفقاً لتقرير من Nation TV، قالت مغنية تُعرف باسم فينغ شيدا إن أعراضها منذ تلقي التدليك، والتي تضمنت حركة التواء الرقبة، في نوفمبر كانت تزداد سوءاً بشكل تدريجي. وخضعت لتدليك لتخفيف آلام كتفها.

ومع ذلك، أصيبت بألم في مؤخرة رقبتها بعد يومين، تلا ذلك ضعف في الذراع اليمنى وشلل في الجسم بنسبة 50% بعد أسابيع عدة.

وسلط الضوء على القضية في الثامن من ديسمبر عندما نشرت صفحة على منصة «فيس بوك» خبر وفاة المغنية، مشيرة إلى أن الرقبة تعتبر نقطة ضعف ويمكن لتدليكها بقوة شديدة أن يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية في المخ أو النخاع الشوكي.

وحذر المنشور من أن «الناس يجب أن يتجنبوا تلقي تدليك على الرقبة أو العمود الفقري. وأن أولئك الذين يعانون من صداع أو قيء أو دوخة أو ضعف في الذراعين والساقين يجب أن يراجعوا الطبيب على الفور».

من جهته، قال طبيب الأعصاب التايلاندي ثيرافات هيماتشودا على «فيس بوك» إن حركة لي الرقبة أو تدليك العمود الفقري العنقي يمكن أن يؤديا إلى الشلل.

وأضاف أن نحو 180 طبيب أعصاب في الولايات المتحدة أفادوا بأن 55 مريضاً تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاماً أصيبوا بالشلل بسبب احتشاء دماغي بعد تلقي تعديل العمود الفقري العنقي، لافتاً إلى أن أحد مرضاه أصيب بالشلل في الجانب الأيمن من جسده ونقل إلى المستشفى لشهر بسبب قيامه بحركة ليّ الرقبة ثلاث مرات في اليوم.

وأكد الدكتور ثيرافات أن ليّ الرقبة يمكن أن يؤثر على الرؤية والتوازن، وشدة الأعراض تعتمد على مدى صعوبة أو عدد مرات القيام بذلك.