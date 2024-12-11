المكسرات تقي من الخرف

خلصت دراسة أُجريت بجامعة "سنغافورة" الوطنية، إلى أن تناول المكسرات بانتظام يعمل على تخفيض احتمالية ظهور أعراض الخرف بنسبة 12‪%‬، كما يسهم في تحسين الذاكرة والقدرات الإدراكية للمرضى.توصيات بتناول 30 غراماً من المكسرات يومياً.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية المركز الوطني للتقنية الحيوية، أن النتائج التي استندت بيانات 17 ألف شخص بقاعدة بيانات البنك‬ الحيوي البريطاني أثبتت فعالية تناول المكسرات بشكل يومي منتظم في تقليل التدهور المعرفي.

بدورها لفتت خبيرة التغذية لدى "مؤسسة التغذية البريطانية" بريدجيت بينيلام، إلى أهمية هذه النتائج نظرًا لأن الخرف يعتبر سبباً رئيسياً للوفاة، والمكسرات قد تحمي من عدة أمراض لكن بكميات معدلة، لاحتوائها على عدة مضادات للأكسدة.

وأضافت بينيلام أن المكسرات الغنية بمضادات الأكسدة تعمل على حماية الخلايا العصبية من التلف، كما تسهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية، حيث وجدت الدراسة أن تناول حوالي 30 غراماً من المكسرات بشكل منتظم كان مرتبطا بفوائد صحية ملحوظة.