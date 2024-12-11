ماراثون اليوم الوطني للهجن يبرز شغف أبناء الإمارات بالأصالة

نجح السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدورة المرموم في نادي دبي للهجن، في ترسيخ مكانة رياضة الهجن كجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي لدولة الإمارات، ويعكس الالتزام بالحفاظ على هذا الموروث التاريخي وتعزيزه بين الأجيال، إذ أعلن عن جاهزية واستعداد المشاركين من أجل السباق الرئيس المقرر في 17 يناير المقبل.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الثاني إلى ستة كيلومترات، بعدما نظم لأربعة كيلومترات في السباق الأول.

وفي الفئة 15 إلى 18 عاماً، حقق خليفة أحمد المزروعي المركز الأول على المطية «الغزال» بزمن 10.34.73 دقائق، يليه ثانياً حمدان سيف العرياني على المطية «مرموق» بزمن 10.42.99، وحلّ في المركز الثالث حميد عبدالله الهاجري على المطية «مريع» بزمن 10.45.59 دقائق.

أمّا في الفئة 19 إلى 29 عاماً، فحقق سهيل محمد الحميري المركز الأول على المطية «ضنون» بزمن 10.31.60 دقائق، يليه ثانياً عمر أحمد الكتبي على المطية «مروح» بزمن 10.32.38، وجاء في المركز الثالث محمد مصبح الخاطري على المطية «شاهين» بزمن وقدره 10.52.62 دقائق.

وفي الفئة من 30 سنة فما فوق، حقق خالد علي النعيمي المركز الأول على المطية «ضاري» بزمن 11.04.75، وحلّ ثانياً خميس الملعاي الكتبي على المطية «شاهين» بزمن 11.19.80 دقيقة، وحصد المركز الثالث يحيى الملعاي الكتبي على المطية «الرماس» بزمن 11.54.01 دقيقة.

وقال مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني: «يُعد ماراثون اليوم الوطني للهجن حدثاً رياضياً وتراثياً معاً، إذ يسهم في الارتقاء بمكانة الرياضات المرتبطة بالهجن في تاريخنا وثقافتنا الإماراتية العريقة، ويعكس شغف أبناء الإمارات بهذا الموروث الأصيل»، مشيراً إلى أن السباق التمهيدي الثاني يُشكل خطوة مهمة في الوقوف على جاهزية المشاركين، استعداداً للنهائي في يناير المقبل.