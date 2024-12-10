أنواع السعال الشائعة وكيفية علاجها

قد يعاني معظم الناس من السعال والعطاس والزكام في هذا الوقت من العام، حيث تشتد برودة الطقس عموما.

ورغم أن السعال قد يبدو متشابها في جميع الحالات، إلا أنه يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب، وكل نوع له خصائصه الخاصة التي تساعد في تشخيصه. وسواء كنت تعاني من سعال جاف أو مصحوب بمخاط أو صفير، فإن فهم السبب وراء السعال يساعد في اتخاذ العلاج المناسب.

- السعال الناتج عن العدوى

تتسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية في سعال عادة ما يستمر أقل من 3 أسابيع، ويصحبها أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والإعياء وتورم الغدد. ويمكن أن يكون السعال ناتجا عن التهابات مثل التهاب الحنجرة، والذي يظهر لدى الأطفال. وقد يعاني البعض من سعال مصحوب بالصفير أو صعوبة في التنفس، وهو ما قد يكون نتيجة لالتهاب رئوي أو السعال الديكي.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي التهاب القصيبات الهوائية الناتج عن الفيروس المخلوي التنفسي إلى مضاعفات أكثر خطورة، خاصة عند الأطفال.

العلاج: إذا كان المخاط شفافا، يشير ذلك إلى عدوى فيروسية يمكن علاجها عبر الراحة وتناول أدوية خافضة للحرارة واستنشاق البخار. أما إذا كان المخاط ملونا (أخضر أو أصفر)، فقد يكون ناتجا عن عدوى بكتيرية، ويتطلب علاجا بالمضادات الحيوية.

- السعال بسبب الربو

يعد الربو من الأسباب الشائعة للسعال المستمر، حيث يؤدي إلى التهاب مجاري الهواء السفلية. وقد يزداد السعال في هذه الحالة سوءا في الليل أو بعد ممارسة الرياضة، وقد يصاحبه أزيز وضيق في الصدر.

العلاج: يتم علاج الربو باستخدام أجهزة الاستنشاق التي تساعد في توسيع مجاري الهواء. وفي الحالات الشديدة، قد تكون هناك حاجة إلى الستيرويدات الفموية أو الأدوية المعدلة للمناعة.

- السعال الناتج عن مشاكل الأنف والجيوب الأنفية

عندما يتأثر الأنف والجيوب الأنفية، فإن السعال قد يكون نتيجة لما يُعرف بـ"التنقيط الأنفي الخلفي"، حيث يتساقط المخاط من مؤخرة الأنف إلى الحلق، ما يحفز السعال.

العلاج: عادة ما يتم علاج هذا النوع من السعال باستخدام بخاخات الأنف الستيرويدية، وتناول مضادات الهيستامين إذا كانت الحساسية هي السبب. ويمكن أيضا استخدام البخار أو شطف الأنف بالماء المالح.

- سعال ارتجاع الحمض

يحدث سعال جاف نتيجة لمرض الارتجاع المعدي المريئي (GORD)، حيث ينتقل الحمض من المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى تهيج الحلق.

العلاج: يمكن تخفيف الأعراض بتجنب الأطعمة الحمضية، مثل الطماطم، وتقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة ومتعددة، والابتعاد عن الملابس الضيقة.

- السعال الناتج عن الأدوية

قد تسبب بعض الأدوية سعالا جافا، خاصة مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

العلاج: إذا كنت تشك في أن الدواء هو السبب، تحدث إلى طبيبك لتبديل الدواء أو إيجاد علاج بديل.

- سعال المدخنين وأمراض الرئة المزمنة

يمكن أن يتسبب التدخين أو الأمراض التنفسية المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن في سعال مزمن يستمر مع الشخص لفترات طويلة. وقد يصاحبه ضيق في التنفس والتهابات صدرية متكررة.

العلاج: أفضل طريقة للوقاية هي الإقلاع عن التدخين. وفي الحالات المتقدمة، قد يتطلب العلاج أجهزة استنشاق وأدوية لتحسين التنفس أو حتى جراحة.

- السعال بسبب الجلطات الدموية

في بعض الحالات، قد يكون السعال علامة على انسداد رئوي ناجم عن جلطة دموية. وهذه الحالة تهدد الحياة وتحتاج إلى علاج فوري.

العلاج: إذا كنت تشك في إصابتك بالانسداد الرئوي، وخاصة إذا كنت تعاني من ألم في الصدر وضيق في التنفس، يجب التوجه إلى قسم الطوارئ فورا.