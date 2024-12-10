مهرجان «أيام العربية» يعود 14 الجاري

يستضيف مركز أبوظبي للغة العربية فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «أيام العربية»، الذي ينظمه المركز في منارة السعديات بأبوظبي، في الفترة من 14 إلى 16 الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويصادف 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن يستهلّ المهرجان أعماله بكلمة يقدمها الدكتور روي كاساغراندا، الخبير الجامعي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد من أبرز الباحثين الذين استكشفوا إسهامات الحضارات العربية في التاريخ العالمي. ومن أبرز فعاليات نسخة هذا العام «نجوم من العرب»، التي تُسلط الضوء على أعلام الفكر القدامى والمعاصرين.