رفع الأوزان 3 مرات أسبوعيا يمكن أن يقلص العمر البيولوجي بواقع 8 أعوام

خلصت دراسة إلى أن رفع الأوزن ثلاث مرات أسبوعيا ربما يساعد في تقليص العمر البيولوجي للشخص بواقع نحو ثمانية أعوام.

وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين يمارسون تدريبات قوة لمدة ساعة ثلاث مرات أسبوعيا لديهم جسد شخص أصغر سنا بصورة كبيرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة أشارت إلى إن رفع الأوزان ارتبط من قبل بكونه يساعد في تحسن صحة العظم والعضلات، ولكن الدراسة الجديدة التي تضمنت 4800 شخص خصلت إلى أن من يقومون برفع الأوزان لديهم عمر بيولوجي أقل.

وأوصت هيئة الخدمات الصحية البريطانية البالغين بممارسة النشاط البدني يوميا، والقيام بنشاط متوسط الشدة لمدة 150 دقيقة أو نشاط قوي الشدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيا.

وبحثت الدراسة على وجه الخصوص تأثير التدريب برفع الأوزان على الجسم، وقامت بتحليل طول " التيلوميرات" وهي قطع من الحمض النووي في نهاية الكروموسومات تعمل كحلقة وصل وتمنع المادة الوراثية من التفكك والتلف.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين لديهم تيلوميرات أطول يكون متوسط عمرهم أطول من الذين لديهم التيلوميرات أقصر، بالإضافة إلى أن التيلوميرات تتقلص مع التقدم في العمر.

وأظهر تحليل عينات الدم أن الذين يمارسون النشاط البدني بصورة كبيرة لديهم تيلوميرات أطول.

وأشارت الدراسة إلى أن رفع الأوزان كل عشر دقائق أسبوعيا مرتبط بخفض العمر البيولوجي بنحو خمسة أشهر، حيث تم رصد المنافع لدي الرجال والنساء على حد سواء، بالإضافة إلى الأشخاص في جميع الفئات العمرية.

وكتب الباحثون في دورية بيولوجي " في العينة العامة، ارتبطت ممارسة تمارين القوة أسبوعيا لمدة 90 دقيقة بخفض العمر البيولوجي بواقع 9ر3 عام ".

وقال لاري تاكر الأستاذ في علوم التمارين الرياضية في جامعة برنجهام يانج في الولايات المتحدة، الذي أجرى الدراسة، إن النتائج تظهر صلة قوية، ولكن لا يمكن إثبات أن رفع الأوزان يؤدي لتطويل التيلوميرات".

وأضاف" تم الأخذ في الاعتبار جميع أنواع تمارين القوة، ويبدو أن جميع أنواع التمارين تؤدي لتطويل التيلوميرات".