لقب بطل العالم بلعبة تحدي الكلمات الاسبانية لا يتحدث الإسبانية

فاز نايجل ريتشاردز، وهو لاعب نيوزيلندي محترف بلعبة "سكرابل" ويبلغ من العمر 57 عامًا، مؤخرًا ببطولة العالم في لعبة سكرابل باللغة الإسبانية لعام 2024 على الرغم من عدم تحدثه للغة على الإطلاق.

وسبق للرجل الموهوب أن فاز ببطولة سكرابل باللغة الفرنسية لعام 2015 على الرغم من عدم قدرته تمامًا على إجراء محادثة باللغة الفرنسية فتصدر عناوين الأخبار الدولية في ذلك الوقت وفقا لما ذكره موقع "أوديتي" . وكرر الرجل الإنجاز المذهل الشهر الماضي، حينما فاز ببطولة العالم للعبة سكرابل باللغة الإسبانية لعام 2024 في غرناطة بإسبانيا، على الرغم من عدم تحدثه للغة على الإطلاق، وذلك من خلال حفظ عدد كبير جدا من الكلمات الإسبانية، دون عناء تعلم معناها.

وتقوم اللعبة الشهيرة على منافسة اللاعبين في تكوين كلمات ذات معنى من أحرف عشوائية عبر ملء فراغات جداول محددة.

وقال إيف برينيز، نائب رئيس الاتحاد البلجيكي للعبة سكرابل، عن نايجل في عام 2015: "كان التحدي مجنونًا بعض الشيء، لكنه تعلم المفردات الفرنسية في تسعة أسابيع فقط. إنه آلة قتال. بالنسبة له، الكلمات مجرد مجموعات من الحروف. ربما أبالغ قليلاً، لكنه يبتكر كلمات سكرابل (كلمات تتكون من أكثر من سبعة أحرف) التي يستغرق الآخرون 10 سنوات لمعرفتها".

ويبدو أنه بطريقة ما، يستطيع نايجل ريتشاردز حفظ مئات الآلاف من الكلمات عن ظهر قلب ثم استخدامها بفعالية ضد خصومه. ووفقًا لجون بيرد، سكرتير نادي سكرابل كرايستشيرش حيث لعب ريتشاردز أول مباراة له، فإنه "يستطيع أن ينظر إلى صفحة ويتذكر كل شيء، فهي تلتصق بذهنه مثل الصورة الفوتوغرافية. علاوة على ذلك، من الواضح أنه يتمتع بقدرة جيدة جدًا على خلط الحروف ورؤية احتمالات الكلمات".