بيع حذاء ممثلة أميركية في المزاد بـ 32.5 مليون دولار

بِيْعَ زوجا حذاء انتعلتهما الممثلة الأميركية، جودي غارلاند، في فيلم «ذي ويزرد أوف أوز»، في مزاد علني، مساء أمس، بسعر قياسي بلغ 32.5 مليون دولار، وفق ما قالت الدار القائمة على المزاد.

وتخطى سعر هذا الزوج من الأحذية اللامعة، وهما من الأشهر على الإطلاق، في لحظات التقديرات الأولية ما قبل المزاد، وابلغت ثلاثة ملايين دولار، وباتت بعد انتهاء المزايدات أغلى تذكارات الأفلام المبيعة في تاريخ المزادات، بحسب دار «هيريتج» التي أشرفت على المزاد في دالاس بولاية تكساس الأميركية.

وقالت دار «هيريتج» إن العرض النهائي الفائز بلغ 28 مليون دولار، ليصبح السعر الإجمالي 32.5 مليون دولار، بما يشمل الضرائب والرسوم.

وبيعت في المزاد أيضاً قبعة الساحرة الشريرة السوداء في الفيلم نفسه، بـ2.9 مليون دولار، ليحقق المزاد برمته 38.6 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي على صعيد المزادات الترفيهية.

وعلى الرغم من بيع قطع مختلفة في المزاد، فإن الحذاءين المغطيين بالترتر - وهما من أربعة أزواج أحذية باللون الياقوتي، انتعلتها الممثلة في الفيلم الكلاسيكي الذي صدر عام 1939 - سرقا الأنظار في تكساس كما كان متوقعاً.