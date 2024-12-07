شتاء مدينة إكسبو دبي.. ثلوج وأسواق للاحتفالات السعيدة

عبر مزيج من عروض الإضاءة وأجواء تساقط الثلوج، والأسواق التي نظمت على شكل أكواخ قديمة مزينة بالأضواء، وبيوت الثلج، ومجسمات من الحكايات الخرافية، افتتحت مدينة الشتاء الساحرة في مدينة إكسبو دبي، أمس، لتقدم لزوارها العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتوجه لكل أفراد العائلة.

وعبر برنامج حافل بالأنشطة العائلية، انطلقت فعالية «مدينة الشتاء»، لترسخ مكانتها للعام الثالث، كحدث احتفالي مميز على أجندة فعاليات دبي لموسم الأعياد ونهاية العام. وتستقبل مدينة الشتاء زوارها في ساحة الوصل، التي تحولت إلى وجهة احتفالية شتوية ومصنع للألعاب، وذلك يومياً من الساعة الثانية بعد الظهر، وحتى الساعة 10 ليلاً، حتى نهاية ديسمبر، بالشراكة مع «تويز آر أص».

وتتميز مدينة الشتاء بالفعاليات التي تناسب مختلف الفئات العمرية، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بأنشطة متنوّعة ومنها ورش العمل، وتساقط الثلوج في أنحاء ساحة الوصل، وظهور الشخصيات المحببة لهم. كما يمكن للأطفال كتابة الرسائل إلى «سانتا»، وفرصة لقائه والتقاط الصور معه مجاناً، فيما سيحظى طفل يومياً بفرصة إضاءة شجرة الميلاد مع «سانتا»، ليختم جميع الأطفال جوازات سفر مدينة الشتاء بزيارتهم وجهات متعددة فيها.

أمّا الكبار فسيعيشون حالة من النوستالجيا واسترجاع الذكريات مع الفعاليات التي تعيدهم إلى الطفولة، ومنها سوق القطب الشمالي الحافل بالمنتجات المتنوّعة، فضلاً عن فرصة الاستمتاع بالأطعمة والمشروبات المستوحاة من مواسم الأعياد مع الموسيقى والأجواء الاحتفالية المحيطة بساحة الوصل.

وإلى جانب ذلك تتضمن مدينة الشتاء فعالية «كارولز باي كاندلايت»، التي تشهد إقبالاً كبيراً في كل عام، وتنظم في هذا العام في الفترة الممتدة من 20 وحتى 24 ديسمبر، بواقع عرضين يومياً. وتقدم الفعالية العديد من الفقرات الغنائية والفنية الرائعة من وحي موسم الأعياد بمرافقة أوركسترا فردوس، وجوقة الأطفال المبهجة.