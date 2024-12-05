«دبي للتسوق» يتوِّج المتسوقين بالذهب

كشفت مجموعة دبي للمجوهرات عن حملتها الترويجية الحصرية بمناسبة الاحتفال بالنسخة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، وتقدم الحملة جوائز ذهبية قيّمة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون درهم، إضافة إلى مجموعة من العروض الحصرية التي تضفي طابعاً استثنائياً على تجربة التسوق.

وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بجوائز ذهبية، وسيتم منح كيلوغرام واحد من الذهب كل أسبوع، موزعاً على إجمالي 20 رابحاً على مدار الحملة، إذ سيحصل كل فائز على ربع كيلوغرام من الذهب، وستُجرى السحوبات في 13 و20 و27 ديسمبر الجاري، إضافة إلى الثالث و12 يناير 2025.

وقالت عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، ليلى سهيل: «يشكل مهرجان دبي للتسوق محطة رئيسة تسلط الضوء على مكانة دبي عاصمةً عالميةً للذهب والمجوهرات، وهذه الحملة انعكاس لالتزامنا الدائم بدعم قطاع التجزئة، وتقديم تجارب تسوق فريدة تُثري حياة عملائنا».

يشارك في الحملة أكثر من 85 علامة تجارية رائدة في مجال المجوهرات، من خلال 275 متجراً منتشرة في جميع أنحاء دبي، وبالإضافة إلى الجوائز الذهبية، توفر المتاجر المشاركة خصومات تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، وتخفيضات على رسوم التصنيع تراوح بين 1 و5% على مجموعة مختارة من مجوهرات الذهب، واستبدال الذهب القديم دون أي خصومات على القيمة الأساسية، وهدايا حصرية مع مشتريات مختارة.

ليلى سهيل:

. مهرجان دبي للتسوق محطة رئيسة تسلط الضوء على مكانة دبي عاصمةً عالميةً للذهب والمجوهرات.