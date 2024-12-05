مبارك ماشي شخصية مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

تكريماً لعطائه غير المحدود، وجهوده البناءة في مسرح الطفل، اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في دورته الـ18، التي ستنطلق في الـ20 من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الـ25 منه، الفنان الإماراتي القدير، مبارك ماشي، ليكون شخصية هذه الدورة من المهرجان.

بدأ مبارك مسيرته الفنية عام 1984، حينما استدعاه المخرج الرائد، عبدالله المناعي، ليكون ضمن طاقم التمثيل في العمل المسرحي الذي حمل عنوان «الأعرج والمرآة»، ليأتي بعد ذلك موعده الثاني مع المخرج، محفوظ الدسوقي، في مسرحية «ثوب الإمبراطور»، حضر مبارك ماشي في أيام الشارقة المسرحية أول مرة في عام 1996، بمسرحية «استفهام»، وقدّم العديد من العروض المسرحية ممثّلاً، ليتحول بعد ذلك إلى الإخراج وينال أول جائزة له مخرجاً مسرحياً عن مسرحية «أوركسترا» التي قدمت في عام 2014، كما كانت حاضرة في مهرجان المسرح الخليجي الذي أقيم بالشارقة في العام ذاته.

في مسرح الطفل، بدأ مبارك مشواره معتمداً على الخبرة التي تحصل عليها في مسرح الكبار مؤلفاً ومخرجاً، من خلال مسرحية «مدينة السندباد»، من إنتاج «مسرح ليلى» - مسرح زايد للطفولة والمواهب - حالياً، وشاركت في الدورة الثالثة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل عام 2007، وكانت الموعد الأول لمبدعنا مع هذا المهرجان، وبعد ذلك في عام 2009، توّج مبارك ماشي بأول جائزة في الإخراج في مجال مسرح الطفل، حينما قدّم مسرحية «حكاية عبود ودودو» ونال العرض أيضاً جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، ليكون ذلك العرض شاهداً على ولادة مخرج مسرحي شاب في مسرح الطفل، اسمه مبارك ماشي.

وبعدها قدّم مبارك العديد من المسرحيات في مسرح الطفل أهمها: «برودكاست من المريخ» في 2010، و«جزيرة المشاعر» 2012، و«البلورة والخاتم» 2013، و«سيمفونية مهرة» 2014، و«ملكة الثلج» 2016، وأخيراً مسرحية «المبدعون» التي نالت جائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الأخيرة 2023، ونال مبارك العديد من الجوائز في المهرجانات المسرحية الخارجية، أهمها: جائزة أفضل إخراج: مهرجان مزون الدولي لمسرح الطفل 2016 عن مسرحية «سيمفونية مهرة»، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان مسرح الطفل العربي في الكويت 2014 عن مسرحية «سيمفونية مهرة» أيضاً، وقدّم مبارك العديد من «الأوبريتات» الخاصة بالمناسبات الوطنية، كما أخرج وأنتج العديد من العروض الجماهيرية التي لاقت نجاحاً واسعاً إبان عرضها، كما كان له حضور متميز في الدراما التلفزيونية أيضاً، ونال مبارك ماشي خلال مشواره المسرحي العديد من التكريمات وشهادات التقدير، في رحلة مسرحية لاتزال في أوج عطائها.