مزاد بريطاني على وثائق مهّدت لنهاية فرقة «بيتلز»

تنظم دار «داوسونز» البريطانية، الأسبوع المقبل، مزاداً على وثائق قانونية تسلط الضوء على نهاية فرقة «بيتلز»، ظلت منسية في الأدراج منذ سبعينات القرن الماضي، ويقام المزاد، في 12 ديسمبر الجاري، على هذه الوثائق التي تُقدر قيمتها بـ5000 جنيه إسترليني (6330 دولاراً).

وتشمل هذه الوثائق نسخاً من محاضر اجتماعات لأحد مستشاري فرقة البيتلز، واستدعاءات قضائية، ونسخة من عقد الشراكة الأصلي للفرقة من عام 1967.

وفيما عُزي انفراط عقد الفرقة الشهيرة إلى الاختلافات الإبداعية، وضغوط الشهرة، وتأثيرات مارستها زوجة جون لينون، يوكو أونو، تسلّط هذه الوثائق الضوء على المعارك القانونية الكثيرة التي أثرت أيضاً في الفرقة، من بينها تلك التي أطلقها بول مكارتني ضد قرار الأعضاء الآخرين بتعيين ألين كلاين مدير أعمال، عقب وفاة براين إبستين.

وأعقبت ذلك معركة أمام المحكمة العليا في لندن، أطلقها مكارتني ضد الفرقة، وكشفت عن سوء إدارة كلاين.

وجاء في إحدى الوثائق «سيكون من المستحيل تقريباً المبالغة في توصيف مدى تعقيد الترتيبات القانونية المختلفة التي أبرمها لينون ومكارتني وهاريسون وستاركي (رينغو ستار)».

وتحتل قضية عائدات الموسيقى والأفلام موقعاً مركزياً في القضايا التي مزقت الفرقة.

وعلق رئيس قسم الترفيه في دار «داوسونز» للمزادات، دينيس كيلي، قائلاً «على الرغم من أن جون وبول وجورج ورينغو سئموا وجودهم ضمن فرقة البيتلز، وأرادوا التسجيل والأداء كفنانين منفردين، إلا أن تلك المرحلة كانت عصيبة عليهم جميعاً».