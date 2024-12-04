مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف يستضيف وفد «أوقاف دبي»

التقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، محمد سليمان الملا، أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، وبحث معه آفاق التعاون وتعزيز الشراكة البناءة بين الطرفين في مجالات العمل الوقفي وطباعة المصحف الشريف.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر إلى مقر مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، التابع لمؤسسة دبي للإعلام، اطلع خلالها على تفاصيل المركز وتجربته، وما يتمتع به من إمكانات لوجستية وتقنيات حديثة، كما تعرف إلى كل المراحل التي يتبعها المركز في طباعة المصحف الشريف، وخطط المركز المستقبلية، وحضر اللقاء المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع في «دبي للإعلام»، فيصل عبدالله.

وأكد محمد سليمان الملا حرص «دبي للإعلام» على تعزيز شراكاتها مع كل المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

وقال: «تمثل زيارة وفد مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي لمركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات حكومة دبي، حيث تسهم الزيارة في تبادل الخبرات وبناء شراكات مثمرة تسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، الهادفة إلى خدمة المجتمع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة»، مشيراً إلى «أن الزيارة تضع أسساً متينة لمبادرات ومشروعات مستقبلية تسهم في دعم المشروعات الوقفية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز دور المركز في تقديم خدمة طباعة المصحف الشريف، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، وتحويل دبي إلى مركز عالمي لطباعة المصحف الشريف، ونشره حول العالم».

وأشاد علي المطوع بما تبذله مؤسسة دبي للإعلام ومركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، من جهود لدعم طباعة ونشر المصحف الشريف، مؤكداً حرص مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي على توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير الخدمات الملائمة للفئات المجتمعية المختلفة، وقال: «يمثل مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف نموذجاً رائداً يعكس تميز مبادرات دبي الهادفة إلى استدامة العمل الخيري ونشر معاني التسامح والسلام والتفاهم بين الثقافات».

يذكر أن مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف افتتح برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد الأول من نوعه في العالم، حيث يتخصص في تقديم خدمة طباعة المصحف الشريف وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، وباستخدام أحدث الآلات، ونظم المعلومات المتطورة والذكية التي تواكب جميع مراحل الإنتاج، واعتماد تكنولوجيا فائقة الدقة، وتمكن من الارتقاء بخبراته وخدماته في طباعة المصحف الشريف، حيث لا يقتصر عمل المركز على الطباعة فقط، وإنما يتميز بدقته وجودته العالية في نسخ المصحف الشريف في جميع مراحله، تحت إشراف لجنة شرعية من كبار العلماء لمراجعة ومتابعة جميع مراحل طباعة وتجميع المصحف الشريف، كما يقدم المركز خدماته بجميع القراءات والخطوط والترجمات، ويعمل برؤية واضحة من أجل تحويل دبي ودولة الإمارات إلى مركز عالمي لطباعة المصحف الشريف، ونشره حول العالم.

وتُعد مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي هيئة حكومية تهدف إلى تعزيز دور الوقف كأداة تنموية مستدامة تسهم في خدمة المجتمع، مع التركيز على حماية ورعاية حقوق القصّر والأيتام وإدارة أموالهم واستثمارها، بما يحقق لهم الاستقرار والرفاهية، كما تعمل على إطلاق مبادرات ومشروعات وقفية مبتكرة تدعم مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والإغاثة، بما يتماشى مع رؤية دبي في تعزيز التنمية الاجتماعية وترسيخ ثقافة العطاء والخير.