هل يؤثر شرب الماء أثناء تناول الطعام على الهضم؟

يعتقد الكثيرون أن شرب الماء أثناء تناول الوجبات قد يؤثر سلبا على عملية الهضم.

لكن أطباء مختصون في صحة الأمعاء كشفوا أن تناول الماء مع الطعام لا يعيق الهضم ولا يخفف من إنزيمات الهضم كما يُعتقد. بدلا من ذلك، أشاروا إلى أن شرب الماء قد يساعد في الشعور بالشبع، رغم أنه قد يسبب زيادة الضغط في المعدة لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المعدة.

وفي منشور على مدونة طبية، أكد الخبراء أنه بالنسبة لمعظم الناس، شرب الماء مع الوجبة لا يسبب مشاكل في الهضم. وأضافوا أن من يتناولون طعامهم بسرعة قد يستفيدون من شرب الماء أثناء تناول الوجبة لأنه يساعدهم على الإبطاء في تناول الطعام.

وقالوا إن المعدة تتمتع بقدرة فائقة على التكيف مع مختلف أنواع الطعام، وبالتالي فإن شرب الماء لا يؤثر على العمليات الهضمية.

وأضاف الدكتور مايكل بيكو، خبير أمراض الجهاز الهضمي في Mayo Clinic، أن الماء لا يضعف العصارات الهضمية أو يتداخل مع عملية الهضم. فالماء يعد جزءا أساسيا من عملية الهضم، حيث يساعد في تكسير الطعام لكي يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء قبل الوجبات قد يساعد في فقدان الوزن. وأظهرت دراسة أجريت عام 2009 أن المشاركين الذين شربوا 500 مل من الماء قبل العشاء فقدوا نحو 2 كغ خلال فترة معينة.

كما أظهرت أبحاث أخرى في جامعة كاليفورنيا أن الأشخاص الذين شربوا كميات أكبر من الماء شهدوا خسارة أكبر في الوزن، حيث كانت الزيادة في شرب الماء تصل إلى 6 أكواب يوميا، مما يعزز النتائج.

وأشار بنيامين بريير، الباحث الرئيسي في إحدى الدراسات، إلى أن هذه النتائج تشير إلى فائدة واضحة من شرب الماء قبل الوجبات، مشيرا إلى أن الأدلة على فوائد هذا النوع من التدخل الغذائي كانت نادرة ولكنها بدأت تظهر نتائج ملموسة الآن .

ويمكن القول إن شرب الماء مع الطعام ليس فقط غير ضار، بل قد يكون له فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تعزيز عملية الهضم والمساعدة في فقدان الوزن، وفقا للخبراء.