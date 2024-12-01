بعد 35 عاماً على وفاته.. الذكاء الاصطناعي يعيد مؤسس «باناسونيك» إلى العمل

أعادت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة «باناسونيك» مؤسسها وأحد أشهر أرباب فن الإدارة، كونوسوكي ماتسوشيتا الذي توفي عام 1989، في شكل صورة رمزية افتراضية (أفاتار) قائمة على الذكاء الاصطناعي، وقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعالم الأعمال.

ولا يزال ماتسوشيتا بعد مرور 35 عاماً على وفاته - عن 94 عاماً - أحد أكثر من يحظون في اليابان بالتقدير والإعجاب بين رواد الأعمال. ويورد موقع «باناسونيك» الإلكتروني عدداً من أقواله المأثورة في هذا المجال، منها: «اعرف كيف تنتظر اللحظة المناسبة»، و«تصرّف الآن».

وأوضحت «باناسونيك» هذا الأسبوع أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في إنشاء صورة رمزية افتراضية لكونوسوكي ماتسوشيتا «استناداً إلى كمية كبيرة من الخطب المسجلة والمستندات الصوتية» التي توثّق مواقف الراحل وأفكاره.

وأوضحت المجموعة، في بيان، أن الهدف هو «استكشاف وتوضيح فلسفة (الشركة) لنقلها إلى الجيل المقبل».

وعام 1918 أسس كونوسوكي ماتسوشيتا عندما كان في الـ24 الشركة التي أصبحت في ما بعد «باناسونيك»، في منزله الصغير المكوّن من طابقين في أوساكا، حيث كان يتولى تصنيع موصلات كهربائية مبتكرة وشرائط طاقة.