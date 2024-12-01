«دبي للإعلام» تواكب «عيد الاتحاد 53» بتشكيلة برامج مميزة

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن انتهاء كل التحضيرات الخاصة بمواكبة احتفالات الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، ونقلها إلى العالم بأفضل صورة، حيث أعدت المؤسسة تشكيلة مميزة من البرامج التلفزيونية والإذاعية والفواصل والتغطيات الرقمية المبتكرة، التي ستنقل من خلالها مجريات الفعاليات الوطنية، وتقديمها عبر شبكة قنواتها التلفزيونية والإذاعية من خلال شبكة مراسليها وطواقم عملها التي تتميز بخبرتها العالية، وحرفيتها في تغطية الأحداث والفعاليات الضخمة.

شاهد على الرحلة

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في مؤسسة دبي للإعلام، سالم باليوحة، أن عيد الاتحاد الـ53 يُمثل مناسبة عزيزة، تجسّد مشاعر الفخر بقيام الدولة ومسيرة الاتحاد الحافلة بالإنجازات. وقال: «يشكل عيد الاتحاد شاهداً على رحلة بناء الدولة التي بدأها الآباء المؤسسون، وواصلت القيادة الرشيدة السير على خطاهم، وتمكنت بفضل رؤاها وطموحاتها من صنع مجد الدولة، وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية»، لافتاً إلى حرص مؤسسة دبي للإعلام على مواكبة هذه المناسبة عبر استثمار خبراتها التقنية والفنية في تغطية الأحداث الكبيرة، ما يعكس جهودها الهادفة إلى تقديم مستوى راقٍ من العمل الإعلامي. وأضاف: «تعكس تغطية قنوات مؤسسة دبي للإعلام لعيد الاتحاد الـ53 أهمية دورها في إبراز صورة الدولة وإنجازاتها وطموحاتها المستقبلية، كما تبين ما تتمتع به المؤسسة من إمكانات لوجستية وفنية تؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الإمارات والمنطقة.

«وقفة ولاء»

وستشارك المؤسسة غداً، في خطة البث المباشر التي ستجمع تلفزيون دبي وقناة سما دبي وإذاعة دبي وإذاعة وقناة نور دبي، مع قنوات أبوظبي والشارقة، حيث من المقرر انطلاق البث في تمام الساعة العاشرة صباحاً من مركز أخبار أبوظبي، تمهيداً لنقل وقائع الاصطفاف العسكري، وفي تمام الساعة 12 ظهراً سينقل البث إلى استوديو الخدمة الوطنية لنقل العرض العسكري، لينتقل البث بعد ذلك إلى استوديو دبي للإعلام الخاص بعيد الاتحاد، ويتبعه في تمام الساعة الثانية ظهراً استوديو تلفزيون الشارقة، قبل أن يعود في تمام الساعة الرابعة عصراً إلى استوديو تلفزيون أبوظبي، استعداداً لنقل وقائع الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الذي تستضيفه مدينة العين، ويمكن متابعته في مختلف أنحاء الدولة عبر قنوات دبي للإعلام إلى جانب جميع القنوات التلفزيونية المحلية، والموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ53، وستشهد فترة البث المباشر عرض فقرة «وقفة ولاء».

قصص ملهمة

ويبث تلفزيون دبي، خلال يومي غد وبعد غد، سلسلة من الحلقات الخاصة بعيد الاتحاد، سيتولى تقديمها مجموعة من الإعلاميين، وسيتم خلالها بث مجموعة من التقارير الخاصة، ومن بينها تقرير يرصد شهادات السفراء الأجانب في الدولة حول ما حققته الإمارات من مكانة عالمية، إلى جانب تقارير أخرى تبرز نجاحات الدولة، وإنجازاتها في كل المجالات، كما تستعرض أيضاً عدداً من القصص الملهمة حول مواطنين نجحوا في الوصول إلى العالمية، وتستضيف الحلقات مجموعة من الشخصيات والمسؤولين في الدولة لتقديم شهاداتهم المختلفة حول تأسيس الاتحاد وتأثيره في المجتمع، بينما تسلّط فقرة السوشيال ميديا الضوء على تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع فعاليات عيد الاتحاد الـ53.

«زايد وراشد»

كما سيتولى تلفزيون دبي نقل وقائع حفل «نغني للإمارات»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للإعلام، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دبي فستيفال سيتي مول، وتشارك فيه الفنانة أريام وفيصل الجاسم، كما ستواصل المؤسسة خلال هذه الفترة مواكبة فعاليات حملة «زايد وراشد» التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة خلال فترة «عيد الاتحاد».

«سما دبي»

وستتضمن الدورة البرامجية الخاصة بقناة «سما دبي» تشكيلة متنوعة من البرامج التي تركز على الجوانب المتعلقة بالاتحاد، وما حققته الدولة من نجاحات وإنجازات لافتة، حيث تعرض القناة حلقات خاصة من برامج «الوجهة الأولى»، و«ثروة وطن»، وكذلك «الحي الثقافي»، و«سما أفنيو»، إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية، فيما ستعرض القناة الفيلم الوثائقي «محمد بن زايد»، الذي يسلّط الضوء على مسيرة وسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

إذاعة دبي

أما إذاعة دبي، فستشارك ضمن خطة البث المباشر، إلى جانب بث مجموعة من الفواصل الإذاعية المبتكرة التي تم إعدادها خصيصاً للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ53، فيما أعدت إذاعة وقناة نور دبي، سلسلة من البرامج المميزة والفواصل المبتكرة الخاصة بهذه المناسبة، من بينها حلقات خاصة تستضيف عدداً من الشخصيات المهمة لتتحدث عن الاتحاد وتأثيره ودوره في بناء الدولة، كما ترصد آراء أفراد المجتمع وتفاعلهم مع فكرة الاتحاد وتأسيس الدولة، والقيم التي أرساها الآباء المؤسسون في المجتمع، وتستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار 53 عاماً، كما ستشارك أيضاً مع قنوات أبوظبي والشارقة في البث الموحد الخاص بهذه المناسبة.

. وقائع الحفل الرسمي لـ«عيد الاتحاد» الذي تستضيفه مدينة العين يمكن متابعتها عبر قنوات دبي للإعلام إلى جانب كل القنوات التلفزيونية المحلية، في الرابعة عصراً.

. تلفزيون دبي سيتولى نقل وقائع حفل «نغني للإمارات» الذي تنظمه مؤسسة دبي للإعلام بالشراكة مع «دبي للمهرجانات والتجزئة»، وتشارك فيه أريام وفيصل الجاسم.

. تغطية قنوات دبي للإعلام لعيد الاتحاد الـ53 تعكس أهمية دورها في إبراز صورة الدولة وإنجازاتها وطموحاتها المستقبلية.

. خطة البث المباشر تجمع تلفزيون دبي وقناة سما دبي وإذاعة دبي وإذاعة وقناة نور دبي، مع قنوات أبوظبي والشارقة، وتبدأ في العاشرة صباحاً.