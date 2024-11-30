مبدعون إماراتيون في «نقاشات الإمارات للآداب»

في دورته الـ17 التي تُعقد من 29 يناير إلى الثالث من فبراير 2025، يواصل مهرجان الإمارات للآداب دوره في تسليط الضوء على المواهب الإماراتية، وتقديم فرص جديدة للإبداع والتألق. وبمناسبة عيد الاتحاد، كشف المهرجان عن أبرز الكتاب الإماراتيين المشاركين في نقاشات مع كُتّاب من الوطن العربي والعالم، ما يُثري الحوار الثقافي ويُبرز جمال الأدب الإماراتي عالمياً، ومن بين هؤلاء الكتاب:

عفراء عتيق

شاعرة إماراتية تشتهر بأعمالها المعاصرة التي تمزج بين اللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، عفراء هي أكاديمية وفنانة متعاقدة مع الجامعة الأميركية في الشارقة في إطار برنامج «الفنّان المقيم». تجمع في كتاباتها بين رقة الشعر ودقة الرياضيات، حيث تنسج في ديوانها الشعري الأول «عن النخل والسماء»، قصصاً شخصية وتأملات تخص المجتمع على نطاق أوسع.

علي الشعالي

شاعر وناشر إماراتي بارز، أثرى المشهد الأدبي بمجموعاته الشعرية والنثرية المؤثرة، وحصد العديد من الجوائز وشهادات التكريم، بما في ذلك تكريم خاص من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

أمل السهلاوي

شاعرة إماراتية أسرت قلوب الجماهير حول العالم بأبياتها التي تُلامس الوجدان، وتغوص في استكشاف القضايا الكلاسيكية والمعاصرة، بأسلوب يعكس الثقافة المحلية. تُسهم في تقديم الأدب العربي على الساحة العالمية، حيث حظيت أعمالها بتقدير على منصات مرموقة، مثل متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف المتروبوليتان للفنون، بينما تواصل التعبير عن هموم الإنسان المعاصر بأسلوبها الخاص.

صالحة عُبيد

كاتبة إماراتية في جعبتها العديد من الجوائز، اشتهرت بقصصها القصيرة ورواياتها التي تغوص في استكشاف تفاصيل الحياة العصرية في العالم العربي، والهوية، وتجربة المرأة. تستفيد من خلفيتها في هندسة الإلكترونيات لتضيف بُعداً فريداً إلى أعمالها، من خلال مزج تعليمها التقني مع حسها الإبداعي. وصلت روايتها الأخيرة (دائرة التوابل) إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2023.

ابتسام البيتي

كاتبة إماراتية موهوبة ومعلمة الطفولة المبكرة، تُلهم العقول الشابة من خلال كتب الأطفال الملهمة التي ألفتها، مثل «ليمون وسر الليموثي» و«التنين الأزرق». تركز أعمالها على تعزيز الثقة بالنفس ونشر الإيجابية، وقد حظيت بتقدير دولي في فعاليات مرموقة، مثل مهرجان «برادفورد» الأدبي، ومهرجان «تورونتو» للمؤلفين.