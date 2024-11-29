مشكلات صحية خطيرة يجلبها تسوس الأسنان للجسم

يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية يعاني 90 بالمئة من سكان العالم من تسوس الأسنان، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

ووفقا له، يعتبر البعض تسوس الأسنان أكثر الأمراض المعدية الداخلية انتشارا. فما هو الخطر غير الواضح للتسوس؟

ويقول: "الأمر السيء هو أن التسوس ليس مرضا للأسنان، بل مرض يصيب الجسم بأكمله- عدوى تؤدي إلى ظهور مشكلات صحية مختلفة".

ويستشهد ببعض حالات احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية الناجمة عن التغيرات الالتهابية في جدران الأوعية الدموية.

ويقول: "يعتبر تسوس الأسنان والتهاب اللثة والتهاب دواعم السن (Periodontal diseases)‏ من عوامل الخطر للإصابة بأمراض خطيرة، وخاصة أمراض الأوعية الدموية: احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، ويشمل هذا أيضا النقرس والسرطان. أي عندما يكون لدى الشخص نوع من الالتهاب، سيكون مصدرا لبقية المشكلات. والخلاصة هي أنه يجب علاج الالتهابات والتسوس".