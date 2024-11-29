بينها القهوة مع الحليب.. تناول هذه الأغذية معا يضر بصحتك

الجمع بين بعض المنتجات الغذائية لذيذ وصحي للوهلة الأولى، لكن هناك بعض الأطعمة التي لا تتناغم مع بعضها البعض داخل المعدة وقد تؤدي إلى صعوبة في الهضم وآلام بالبطن.

ولتجنب هذه المشاكل، إليك بعض الأطعمة التي يفضل تجنب أكلها معًا خلال الوجبات، وفق قناة "سي نيوز" الفرنسية.

الخيار والطماطم

في الصيف، يعتبر الخيار والطماطم مزيجًا شائعًا في السلطات، ولكن مزجهما قد تكون له آثار سلبية.

السبب هو أن الخيار، الذي يتكون بنسبة 95% من الماء، يُهضم بسرعة، بينما الطماطم تأخذ وقتًا أطول للهضم.

تناول الأطعمة ذات سرعة الهضم المختلفة يمكن أن يؤدي إلى غازات وانتفاخات في البطن.

البطاطا واللحم

من بين التركيبات الغذائية التي يجب تجنبها: البطاطا واللحم. بشكل عام، لا يُنصح بدمج البروتينات (مثل اللحم) مع النشويات (مثل البطاطا).

السبب هو أن عملية هضم النشويات (مثل النشا في البطاطا) تتم بطرق مختلفة عن البروتينات، ما قد يؤدي إلى تخمير النشا في المعدة، ما يسبب شعورًا بالثقل والانتفاخ.

الخبز والجبن

كما هو الحال مع البطاطا واللحم، فإن تناول الخبز الذي يحتوي على النشا مع الجبن الغني بالبروتين قد يؤدي إلى مشاكل في الهضم.

هذا المزيج قد يسبب بعض الأعراض في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الغازات.

القهوة والحليب

إضافة الحليب إلى القهوة ليست فكرة جيدة، حيث إن حمض التانيك الموجود في القهوة يتسبب في تخثر بروتين الكازين الموجود في حليب الأبقار والماعز والأغنام.

هذا التخثر يمكن أن يبطئ عملية الهضم.

إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن الحليب في قهوتك، يفضل استخدام حليب نباتي مثل حليب الصويا أو حليب اللوز، أو حتى استبدال القهوة بالقهوة المصنوعة من الهندباء التي تكون أكثر سهولة في الهضم مع الحليب.

الموز والبرتقال

تتوافق الفواكه الحلوة مثل الموز والعنب والتين جيدًا مع الفواكه شبه الحمضية مثل الكمثرى والمانجو والمشمش.

لكن من الأفضل عدم دمج الفواكه الحلوة مع الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والكيوي والجريب فروت.

هذا النوع من المزيج يمكن أن يسبب عسر الهضم والغازات. من الأفضل تناول نوع واحد من الفواكه أو فواكه من الفئة نفسها.

القهوة أو الشاي مع البيض

من العادات الشائعة في وجبات الفطور تناول القهوة أو الشاي مع البيض لكن من المهم أن نعرف أن البوليفينولات الموجودة في القهوة أو الشاي، وهي مضادات أكسدة قوية، تقلل من امتصاص الحديد الموجود في صفار البيض.

لتجنب هذا التأثير، يفضل شرب القهوة أو الشاي على الأقل بساعة قبل أو بعد تناول البيض.