عقار من ذهب يبطئ نمو السرطان

اكتشف فريق من الباحثين بقيادة المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن عقاراً جديداً، أطلقوا عليه اسم «الذهب» لدخول المعدن الأصفر في تركيبته، قادراً على محاربة السرطان بإبطاء نمو الأورام بنسبة 82%، مع استهداف أكثرانتقائية وفعالية للخلايا السرطانية مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، إذ يفوق تأثيره 27 مرة العوامل الكيميائية المستخدمة حالياً.

وفي التجارب المخبرية، أظهر العقار نتائج مبهرة في مقاومة أنواع مختلفة من السرطان، وكان أكثر فعالية ب 3.5 مرة ضد سرطان البروستاتا و7.5 مرة ضد الساركوما الليفية.

وقال البروفيسور سوريش بهارجافا، الأستاذ في المعهد، والباحث الرئيسي في الدراسة: «الخصائص الفريدة للذهب تجعله مثالياً للتطبيقات الطبية، لأنه يتمتع باستقرار عال، ولا يتفاعل بسهولة، ما يجعله مادة مثالية في المجوهرات والعملات المعدنية».

ومن جانبها، أكدت البروفيسورة ماغدالينا بليبانسكي، أستاذة مشاركة في الدراسة، أن العقار يملك القدرة على تثبيط تكوين الأوعية الدموية الجديدة، وهي عملية أساسية لنمو الأورام، والمعروفة باسم مضادات تولد الأوعية.

وأشارت إلى أن هذا العقار أظهر فعاليته ضد أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان المبيض، الذي يعد من التحديات الكبيرة في العلاج.